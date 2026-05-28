WKO vor Ort bei nextstep IT gmbh in Tulln

Geschäftsführer Markus Aulenbach öffnete im Rahmen der „WKO vor Ort“-Veranstaltungsreihe die Tore seines Unternehmens für Unternehmer:innen aus der Gemeinde Tulln und Umgebung.

„Die nextstep IT steht seit 27 Jahren für professionelle IT-Dienstleistungen, verlässlichen IT-Betrieb und spezialisierte Lösungen im Bereich IT Security.

Am Standort Kaplanstraße 10 betreibt nextstep IT neben dem klassischen IT-Servicebetrieb auch den nextSPACE, einen modernen Coworking Space, sowie den nextSHELTER, eine Seminar- und Veranstaltungslocation für Workshops, Schulungen und Business-Events. Ergänzt wird der Standort durch eine eigene Überwachungszentrale für IT Security, in der sicherheitsrelevante Ereignisse analysiert, bewertet und bearbeitet werden.

Im Rahmen des Besuchs erhielten die Gäste einen Einblick in alle drei Betriebsteile und erlebten bei einem Rundgang die vielfältigen Tätigkeitsfelder des Unternehmens. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der spannenden Welt des Incident Response – also jenen technischen, organisatorischen und forensischen Maßnahmen, die nach erfolgreichen Cyberangriffen auf Unternehmen erforderlich sind, um Schäden zu begrenzen, Systeme wiederherzustellen und zukünftige Angriffe besser abzuwehren.

Gemeinsam mit Bezirksstellenobmann Christian Bauer und Bezirksstellenleiter Günther Mörth lud er die Unternehmer:innen ein, bei wirtschaftlichen Fragen und Problemstellungen das umfangreiche Service- und Beratungsangebot aktiv zu nutzen und sich an das Team der Bezirksstelle Tulln zu wenden.

Nach der interessanten Betriebsführung nutzten die Teilnehmer:innen die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und ihr Wirtschaftsnetzwerk zu stärken.

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