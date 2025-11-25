WKO vor Ort bei Schloss Fels GmbH

Die Weingut Schloss Fels GmbH, ein Unternehmen der SPAR Österreichische Warenhandels AG mit Sitz in Fels am Wagram, zählt zu den führenden Erzeugern von Wein und Spirituosen in Österreich.

Das Unternehmen ist seit 1986 ein Symbol für die gelungene Verbindung von Tradition, Qualität und Innovation. Mit modernster „State of the Art“-Technologie und kontinuierlichen Innovationen setzt das Unternehmen Maßstäbe in der Produktion und Verarbeitung.

Bezirksstellenobmann und Geschäftsführer Christian Bauer öffnete im Rahmen der „WKO vor Ort“-Veranstaltungsreihe die Tore der Produktionsstätte für Unternehmer:innen aus der Region Fels und Umgebung und führte durch den Betrieb.

Gemeinsam mit Bezirksstellenleiter Günther Mörth lud er die Unternehmer:innen ein, bei wirtschaftlichen Fragen und Problemstellungen das umfangreiche Service- und Beratungsangebot der Bezirksstelle aktiv zu nutzen.

Nach der interessanten Betriebsführung nutzten die Teilnehmer:innen die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und ihr Wirtschaftsnetzwerk zu stärken.

© WKNÖ Bezirksstellenleiter Günther Mörth (1.v.l.) und Bezirksstellenobmann Christian Bauer (1.v.r) mit den Teilnehmern



