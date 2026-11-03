WKO vor Ort: Blick hinter die Kulissen bei Kiennast in Gars

Die Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Horn lud im Rahmen der Veranstaltungsreihe „WKO vor Ort“ zu einem Betriebsbesuch bei der Firma Kiennast in Gars ein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten dabei spannende Einblicke in das traditionsreiche Handelshaus. Besichtigt wurden das neue Bürogebäude sowie das moderne Logistikzentrum. Dabei informierten die Geschäftsführer Alexander und Julius Kiennast über betriebliche Abläufe, aktuelle Entwicklungen und die Bedeutung einer leistungsfähigen Logistik. Zusätzlich wurde auch das vielfältige Serviceangebot der Wirtschaftskammer vorgestellt. Der Besuch bot Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zeigte eindrucksvoll die Innovationskraft des regionalen Leitbetriebs.

© Claudia Wieland Geschäftsführer Alexander und Julius Kiennast (stehend 1. und 2. von links), Bezirksstelleinleiterin Sabina Müller und Bezirksstellenobfrau Margarete Jarmer (sitzend 1. und 2. von links)