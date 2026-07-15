WKO vor Ort: Business Breakfast stärkt Vernetzung in Maria Enzersdorf

Unter dem Motto „WKO vor Ort – Business Breakfast“ lud die WKNÖ-Bezirksstelle Mödling gemeinsam mit der Marktgemeinde Maria Enzersdorf zu einem Netzwerktreffen für die örtlichen Wirtschaftstreibenden. Gastgeber war Lukas Heider von deluke coffee in Maria Enzersdorf.

In angenehmer Atmosphäre nutzten die Unternehmerinnen und Unternehmer die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und aktuelle Anliegen aus dem betrieblichen Alltag zu besprechen. LAbg. Marlene Zeidler-Beck, Vizebürgermeisterin Michaela Haidvogel, WK-Mödling Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht und WK-Mödling Leiterin Andrea Lautermüller begrüßten die Gäste und standen für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Auch die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der Marktgemeinde Maria Enzersdorf waren stark vertreten und boten sich den Wirtschaftstreibenden als direkte Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für kommunale Anliegen an.

LAbg. Marlene Zeidler-Beck betonte die Bedeutung eines starken regionalen Wirtschaftsstandortes: „Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen Arbeitsplätze, sichern die Nahversorgung und tragen wesentlich zur hohen Lebensqualität in unseren Gemeinden bei. Der direkte Austausch hilft uns, ihre Anliegen noch besser zu verstehen.“

WK-Mödling Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht hob den Netzwerkgedanken hervor: „Gerade auf regionaler Ebene sind persönliche Kontakte und kurze Wege besonders wertvoll. Beim Business Breakfast entstehen Verbindungen, aus denen neue Ideen und Kooperationen wachsen können.“

Auch WK-Mödling Leiterin Andrea Lautermüller zeigte sich über den regen Austausch erfreut: „Mit ‚WKO vor Ort‘ möchten wir bewusst direkt zu den Betrieben und in die Gemeinden kommen. Das Business Breakfast bietet einen unkomplizierten Rahmen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und die Wirtschaftstreibenden über die Unterstützungsangebote der Wirtschaftskammer zu informieren.“

Die Veranstaltung bei deluke coffee zeigte einmal mehr, wie wichtig die enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Gemeinde und Interessenvertretung für einen lebendigen und zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort ist.