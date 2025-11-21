WKO vor Ort im Gesundheits- und Rehabilitationszentrum Moorheilbad Harbach

40 Unternehmerinnen und Unternehmer, teilweise mit Begleitung, folgten der Einladung in das Gesundheits- und Rehabilitationszentrum Moorheilbad Harbach zur Veranstaltung „WKO vor Ort“. Nach der Begrüßung durch Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber gab Geschäftsführerin Viktoria Magenschab einen interessanten Einblick über die Kompetenzen und verschiedenen Leistungen sowie die Partnerbetriebe. Anschließend informierte Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger über das vielfältige regionale Service-Angebot vor Ort an der Bezirksstelle Gmünd als Unternehmen-Erstanlaufstelle. Auch der Leiter des WIFI Waldviertel Leopold Streicher stellte das breit gefächerte regionale Weiterbildungsangebot vor, mit besonderem Augenmerk auf den WIFI-Bildungsscheck. Zudem nutzte auch die neue Bezirkshauptfrau Renate Giller-Schilk die Gelegenheit, sich den Unternehmerinnen und Unternehmern persönlich vorzustellen. In ihren Worten betonte sie die gute Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer und empfahl den Anwesenden ausdrücklich, vor einem Termin beim BH-Bausprechtag die kompetente und hilfreiche Unterstützung der Wirtschaftskammer im Bereich Betriebsanlagen in Anspruch zu nehmen.

Anschließend folgte eine fachkundige und sehr interessante Führung durch das gesamte Gesundheits- und Rehabilitationszentrum inklusive der Behandlungsräume.

Als Abschluss hatten die Teilnehmer:innen noch die Möglichkeit bei einem Imbiss untereinander Kontakte zu knüpfen und mit allen anwesenden Expert:innen ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und Informationen auszutauschen.