wko vor Ort im Raxalm-Berggasthof

Die diesjährige wko vor Ort Veranstaltung fand Ende September im Raxalm-Berggasthof statt, die mit einer gemeinsamen Bergfahrt startete. Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka gaben einen Überblick über das Angebot der WKNÖ. Bernd Scharfegger informierte über das traditionsreiche Familienunternehmen mit seinen zahlreichen Gastronomiebetrieben und natürlich auch über die Rax-Seilbahn. Beim Buffet konnte ausgiebig genetzwerkt werden. Bevor es zur Mondschein-Talfahrt wieder abwärts ging, gab es noch eine musikalische Einlage von Bernd Scharfegger, unterstützt von Hans Czettel und Silvana Mock.

