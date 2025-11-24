WKO vor Ort im Zentrum von Purgstall

Mitte November gab es ein WKO vor Ort im Geschäfts- und Wohnhaus der Real 5.0 GmbH im Zentrum von Purgstall. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Gemeinden Purgstall, Oberndorf und St. Georgen nutzen die Gelegenheit, um die Betriebe dort näher kennenzulernen. Nach einer Begrüßung seitens Silvia Teufl und Augustin Reichenvater von der Wirtschaftskammer Scheibbs, stellte Andreas Punz die AP Media GmbH mit ihren vielfältigen Leistungen im Bereich Fernsehen, Video und Werbung vor. Danach ging es auf einen Rundgang durch das Gebäude zu der Freunberger GmbH, einem IT-Unternehmen von Bernhard Freunberger mit Schwerpunkt im Bereich Kaufmännischer Software. Gefolgt von der Cryoarts-Kältekammer von Sabine Rigler, JP-Solutions, einem IT-Unternehmen von Josef Plank und den Räumlichkeiten der AP Media GmbH mit Interviewstudio und Schnittarbeitsplätzen. Den Abschluss bildete ein kleines Frühstück, in einer noch freien Dachgeschoßeinheit, gecatert von Brandis am Platz von Walter Brandhofer mit ausreichender Gelegenheit zum Austausch untereinander aber auch Besprechung von aktuellen Fragen und Themen mit den Vertretern der Wirtschaftskammer.

