wko vor Ort in der Tourismusschule Semmering
Semmering
Lesedauer: 1 Minute
Einen Moment bitte. Ladevorgang läuft ...
0:00
Audio konnte nicht geladen werden. Erneut versuchen
0:00
0:00
Aktualisiert am 26.03.2026
Die Wirtschaftskammer Bezirksstelle Neunkirchen lud zum Netzwerken in die Tourismusschulen am Semmering ein. Ein Abend für UnternehmerInnen zum Informationsaustausch und Kennenlernen der regionalen Angebote. Schulleiter Jürgen Kürner ist sichtlich stolz auf die höchstgelegene Tourismusschule Österreichs. Die AbsolventInnen der Tourismusschulen sind in vielen Bereichen der Wirtschaft sehr begehrt. Für das leibliche Wohl sorgten die SchülerInnen der Tourismusschulen Semmering.