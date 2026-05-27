WKO vor Ort in Gumpoldskirchen: KI als Chance für Unternehmen

Im neuen Gemeindezentrum Gumpoldskirchen fand kürzlich die Veranstaltungsreihe „WKO vor Ort“ in Kooperation mit der Marktgemeinde Gumpoldskirchen statt. Unter dem Titel „Wirtschaft von Morgen – KI im Unternehmensalltag“ erhielten Unternehmerinnen und Unternehmer praxisnahe Einblicke in den sinnvollen Einsatz künstlicher Intelligenz im betrieblichen Alltag.

Nach der Begrüßung stand ein kompakter Fachvortrag von Daniel Fronaschitz (Steps2grow FlexCo) im Mittelpunkt. Dabei wurde deutlich: Künstliche Intelligenz bietet enormes Potenzial für Unternehmen – gleichzeitig braucht es einen verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie.

Besonders hervorgehoben wurde, dass KI-Systeme nur so gut sind wie ihre Datenbasis. Werden unternehmensinterne Daten strukturiert in Datenbanken hinterlegt, kann KI nachvollziehbare und präzisere Ergebnisse liefern. Dennoch bleibt die menschliche Qualitätskontrolle unverzichtbar, insbesondere bei sensiblen Prozessen oder personenbezogenen Daten. „KI ist letztlich ein Werkzeug – Entscheidungen treffen weiterhin Menschen“, lautete eine zentrale Botschaft des Vortrags.

Auch Datenschutz und die aktuellen Anforderungen des EU AI Acts wurden thematisiert. Unternehmen seien gefordert, Transparenz und Kennzeichnungspflichten einzuhalten und sensible Daten keinesfalls ungeschützt in öffentliche Chatbots einzugeben.

Neben Chancen wurden auch die Veränderungen am Arbeitsmarkt angesprochen. Einige Branchen und Tätigkeitsfelder – etwa Grafik, Text, Webdesign oder Backoffice-Prozesse – würden bereits heute stark durch KI verändert. Gleichzeitig entstünden neue Aufgabenbereiche und Möglichkeiten. Gerade für Ein-Personen-Unternehmen eröffne KI durch niedrige Einstiegshürden neue Potenziale.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den Auswirkungen von KI auf Marketing und Sichtbarkeit im Internet. Suchverhalten verändere sich zunehmend: KI liefere immer häufiger direkte Antworten, wodurch klassische Website-Aufrufe zurückgehen könnten. Für Unternehmen werde es daher wichtiger, konsistente und korrekte Informationen online bereitzustellen sowie Inhalte strategisch aufzubereiten, um auch künftig sichtbar zu bleiben.

„Gerade für unsere regionalen Betriebe ist es wichtig, sich frühzeitig mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Veranstaltungen wie diese schaffen Orientierung und fördern den Austausch vor Ort“, betonten Bürgermeisterin Dagmar Händler und Vizebürgermeisterin Natalie Scharschon, die die Veranstaltung moderierte und mitorganisierte.

© WKNÖ v.l.: Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht, Bürgermeisterin Dagmar Händler, Vizebürgermeisterin Natalie Scharschon, WK-Mödling Leiterin Andrea Lautermüller, Daniel Fronaschitz und Alexander Svejda (von Steps2grow).



