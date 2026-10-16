WKO vor Ort: Netzwerken bei Berthold in Stronsdorf

Das erfolgreiche Veranstaltungsformat „WKO vor Ort“ fand diesmal bei der Firma Berthold in Stronsdorf statt. Die Teilnehmer:innen nutzten die Möglichkeit, um mit Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger und Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka zu diskutieren, das Unternehmen kennen zu lernen und neue Kontakte zu knüpfen oder bestehende zu festigen.

Zur Firma Berthold:

Das ISO-zertifizierte Unternehmen der Familie Berthold mit Sitz in Stronsdorf ist ein traditionsreiches Unternehmen in 2. Generation und seit über 55 Jahren in der Entsorgungs- und Recyclingbranche tätig. Das Unternehmen hat sich als verlässlicher Partner für Privatpersonen, Gemeinden und Gewerbebetriebe in der Region etabliert und bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen rund um die fachgerechte Sammlung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen.

Zum Leistungsspektrum zählen unter anderem der Betrieb eines modernen Recyclingparks, die Übernahme von Alt- und Problemstoffen, Gewerbeabfallentsorgung, Container- und Muldenservice, Straßenkehrung, Holzzerkleinerung sowie die Erzeugung und der Vertrieb von Kompost, Hackschnitzeln und weiteren Produkten aus der Kreislaufwirtschaft.

Mit einer modernen Infrastruktur und einem erfahrenen Team setzt die Firma Berthold auf nachhaltige Lösungen im Umgang mit wertvollen Ressourcen. Durch die konsequente Wiederverwertung von Materialien leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur regionalen Kreislaufwirtschaft.

Als regional verwurzelter Betrieb verbindet das Familienunternehmen Berthold langjährige Erfahrung mit Innovationskraft und trägt damit wesentlich zu einer sicheren und umweltgerechten Entsorgung im Weinviertel bei.

Nähere Infos zum Unternehmen: http://www.berthold-entsorgung.at