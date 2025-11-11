WKO vor Ort: Netzwerken bei der F&T Dichtungstechnik GmbH in Obersdorf

Das erfolgreiche Veranstaltungsformat „WKO vor Ort“ ging diesmal bei der Firma F&T Dichtungstechnik GmbH über die Bühne. Die Teilnehmer:innen nutzten die Möglichkeit, um in Obersdorf mit Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger und Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka zu diskutieren, das Unternehmen kennen zu lernen und neue Kontakte zu knüpfen oder bestehende zu festigen.

„Durch ihr technologisches Alleinstellungsmerkmal wirkt das Unternehmen über die Grenzen der Region hinaus und durch die aktive Lehrlingsaubildung ist dieser, in kurzer Zeit stark gewachsene Betrieb ein Paradebeispiel eines erfolgreichen Unternehmens“, so Gernot Wiesinger.

Zur Firma F&T Dichtungstechnik GmbH:

Geschäftsführer Erich Frühwirth und Meho Tabakovic führten die Gäste durch das Unternehmen und gaben spannende Einblicke in die Welt der industriellen Abdichtungstechnik.

F&T Dichtungstechnik GmbH wurde 2011 gegründet und ist heute der einzige österreichische Hersteller von Gleitringdichtungen. Aus bescheidenen Anfängen in einem Vierkanthof in Pillichsdorf entwickelte sich ein moderner Produktionsbetrieb mit mittlerweile 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter sechs Lehrlinge.

„Wenn’s irgendwo tropft, läuft oder zischt – dann sind wir die, die’s wieder dicht machen“, brachte es Frühwirth humorvoll auf den Punkt. Das Unternehmen fertigt, repariert und wartet Pumpen, Motoren und Getriebe für Kunden aus der Lebensmittel-, Pharma-, Energie- und Chemieindustrie – in Österreich und über die Grenzen hinaus.

Mit stetigen Erweiterungen der Produktionshalle, modernster Technik und einem neuen Schulungsraum setzt F&T auf Qualität, Ausbildung und echte Handschlagqualität. „Wir lieben Technik, die funktioniert – und Menschen, die sie zu schätzen wissen“, so Frühwirth abschließend.

Nähere Infos zum Unternehmen: www.ft-dichtungstechnik.at