WKO vor Ort: Wirtschaft, Sport und Vernetzung in Mödling

Persönlicher Austausch, neue Kontakte und spannende Impulse aus Wirtschaft und Spitzensport standen im Mittelpunkt bei der Veranstaltung am 15. Oktober 2026 bei TPA in Mödling. Mehr als 100 Gäste aus der regionalen Wirtschaft folgten der Einladung und nutzten den Abend zum branchenübergreifenden Netzwerken.

Gemeinsam mit den TPA Partnern Jörg Stadler und Sebastian Haupt bot die WKNÖ-Bezirksstelle Mödling eine Plattform, um Unternehmerinnen und Unternehmer zusammenzubringen und den persönlichen Austausch innerhalb der Region zu stärken.

„Gerade auf regionaler Ebene sind persönliche Kontakte und starke Netzwerke für unsere Unternehmen besonders wertvoll. Mit ‚WKO vor Ort‘ wollen wir dorthin gehen, wo Wirtschaft stattfindet, Betriebe miteinander vernetzen und Raum für neue Kontakte und Ideen schaffen“, betont WKNÖ-Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller.

Für besondere Impulse sorgten Viktoria Schnaderbeck, ehemalige Kapitänin des österreichischen Frauen-Fußballnationalteams, und Conny Wilczynski, ehemaliger Handball-Nationalspieler und Unternehmer. Schnaderbeck sprach über Führung, Teamgeist und den Umgang mit Erfolgsdruck im Spitzensport. Wilczynski zeigte auf, welche Erfahrungen aus dem Leistungssport auch für das Unternehmertum von Bedeutung sind, und gab Einblicke in das Mödlinger Projekt „Greenbox: Die Sporthalle der Zukunft“.

Auch der Sport als verbindendes Element spielte an diesem Abend eine wichtige Rolle. Gemeinsam mit Noah Ottenschläger, Geschäftsführer der druck.at Traiskirchen LIONS, entstand ein abwechslungsreicher Austausch zwischen regionaler Wirtschaft, Unternehmertum und Sport.