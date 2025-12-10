WKO vor Ort – Wirtschaftsabend bei Zwickl-Holz GmbH

Im Rahmen von „WKO vor Ort“ lud die Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Waidhofen/Thaya zum Wirtschaftsabend bei der Zwickl-Holz GmbH in Raabs/Thaya ein. Gastgeberin Julia Zwickl, die den Familienbetrieb führt, stellte den Betrieb vor und gab einen Überblick über das angebotene Sortiment. Bezirksstellenobfrau Marlene Böhm-Lauter und Bezirksstellenleiter Alexander Vogl informierten über Leistungsangebote der WKO. WIFI Regionalmanager Leopold Streicher strich die Kursangebote des WIFIs hervor. Abschließend konnten die Unternehmerinnen und Unternehmer bei einem kleinen Imbiss mit Getränken neue Kontakte knüpfen und wertvolle Erfahrungen austauschen.

www.zwickl-holz.at