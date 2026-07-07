WKO vor Ort: Wirtschaftskammer Gmünd blickte hinter die Kulissen von ELK

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „WKO vor Ort“ besuchte die Wirtschaftskammer Gmünd auf Einladung der Geschäftsführung mit ihren Unternehmerinnen und Unternehmern die Fa. ELK GmbH in Schrems. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten dabei spannende Einblicke in eines der bedeutendsten Produktionsunternehmen der Region und konnten hautnah erleben, wie moderne Fertigteilhäuser entstehen.

Von der Produktionswerkstätte über die Fertigung bis hin zur individuellen Bemusterung wurde eindrucksvoll gezeigt, welchen Weg ein Traumhaus nimmt, bevor es für Kundinnen und Kunden Wirklichkeit wird. Besonders beeindruckend war dabei die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten: Küche, Bad, Böden und viele weitere Ausstattungsdetails können direkt vor Ort geplant und auf persönliche Wünsche abgestimmt werden.

Die Veranstaltung machte deutlich, wie viel Know-how, Präzision und Innovationskraft in der Fertigteilhauserzeugung steckt. Dass sämtliche Fertighausteile im Werk in Schrems eigenständig und unabhängig produziert werden können, unterstreicht die Stärke des Wirtschaftsstandortes und die hohe Kompetenz des Unternehmens.

Auch Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaftskammer waren vor Ort, darunter Spartenobmann Jochen Flicker, Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber, Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger sowie der WIFI-Leiter Leopold Streicher. Als besonderer Netzwerkpartner begleitete dieses Mal das AMS Gmünd vertreten durch Katharina Riegler die Veranstaltung. Sie stand gemeinsam mit den WK Vertertreterinnen und Vertretern den Unternehmerinnen und Unternehmern für Austausch und Information im persönlichen Gespräch zur Verfügung.

„Der Blick hinter die Kulissen hat eindrucksvoll gezeigt, welche wirtschaftliche Kraft und welche Innovationsleistung in unserem Bezirk vorhanden sind. Der Umstand, dass sämtliche Fertighausteile hier im Werk in Schrems eigenständig und unabhängig produziert werden können, macht uns richtig stolz“, so die Wirtschaftskammer Gmünd.

Mit „WKO vor Ort“ schafft die Wirtschaftskammer Gmünd regelmäßig Gelegenheiten, regionale Betriebe kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und Netzwerke zu stärken. Die Veranstaltung bei ELK zeigte einmal mehr, wie wichtig innovative Unternehmen für Wertschöpfung, Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Entwicklung im Bezirk sind. Aufgrund des erfolgreichen Expansionskurses ist ELK auch als Arbeitgeber ein wichtiger Impulsgeber in der Region und sucht laufend Personal in allen Bereichen.