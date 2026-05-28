Wo(man)&Work-Informationsveranstaltung
Tulln
Lesedauer: 1 Minute
Einen Moment bitte. Ladevorgang läuft ...
0:00
Audio konnte nicht geladen werden. Erneut versuchen
0:00
0:00
Aktualisiert am 28.05.2026
Unter dem Motto „Wo(man)&Work - Perspektive Wiedereinstieg" fand vor kurzem in der Bezirksstelle der Arbeiterkammer Tulln ein Informationstag für Frauen statt, die ihren beruflichen Wiedereinstieg nach ihrer Karenz planen.
Vor Ort konnten sich die Besucherinnen u.a. mit Expertinnen und Experten der Arbeiterkammer, AMS, Wirtschaftskammer, Hebebühne, Österreichischen Gesundheitskasse etc. über ihre beruflichen Möglichkeiten und Perspektiven nach einer Karenz zu informieren.