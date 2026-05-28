Wo(man)&Work-Informationsveranstaltung

Unter dem Motto „Wo(man)&Work - Perspektive Wiedereinstieg" fand vor kurzem in der Bezirksstelle der Arbeiterkammer Tulln ein Informationstag für Frauen statt, die ihren beruflichen Wiedereinstieg nach ihrer Karenz planen.

Vor Ort konnten sich die Besucherinnen u.a. mit Expertinnen und Experten der Arbeiterkammer, AMS, Wirtschaftskammer, Hebebühne, Österreichischen Gesundheitskasse etc. über ihre beruflichen Möglichkeiten und Perspektiven nach einer Karenz zu informieren.

© AMS Tulln V.l.: Hans Schultheis, Regina Blondiau, Askin Pranty, Carmen Baldauf, Karin Gorenzl, Julia Schwarz, Bettina Scheuch, Silviy Feffer-Molik, Dieter Zalubil, Rene Strametz, Michael Klenkhart, Silvia Tschopp, Christa Brandl-Marschall, Sonja Friedl, Medine Yaliz, Miriam Stattler, Monika Uhl und Günter Kraft.



