Wohnen- Arbeiten- Leben. Projekt Augusteum

Im Rahmen des Schwerpunktes Lebendige Orts- und Stadtkerne lud die Wirtschaftskammer Korneuburg- Stockerau zur Begehung ins Augusteum ein.

Die Geschäftsführer Melanie Lopin und Christoph Frühwirth stellten das Projekt Augusteum mit der Revitalisierung des ehemaligen Augustinerklosters und der Kirche in der Korneuburger Innenstandt vor.

Unter dem Motto „Lebendige Orts- und Stadtkerne sind das Herzstück jeder Gemeinde, die gezielt und strukturiert entwickelt Basis für lebenswerten Raum darstellen“ konnten interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer das gesamte Areal und die Baustelle inklusive Pläne und Bauphasen besichtigen.

Im Augusteum soll in Zukunft Arbeiten, Wohnen und Geschäfte in historischem Ambiente realisiert und Events für besondere Anlässe abgehalten werden.

Leader- Regions Geschäftsführerin Sonja Eder informierte auch über bereits umgesetzte Stadt- und Ortskernbelebungsprojekte im Bezirk.

Im Anschluss vernetzten sich die interessierten Teilnehmerinnnen im Qube!

© Michael Hainitz Die vom Ambiente interessierten Besucher:innen!