Verdienter Unternehmer für sein Wirken gewürdigt: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert Michael Toifl zum Kommerzialrat

Michael Toifl ist in seinem unternehmerischen Wirken eng mit der Erfolgsgeschichte des heimischen Weins verbunden. Aus dem kleinen elterlichen Betrieb wurde unter seiner Führung eine absolute Größe im heimischen und internationalen Weinhandel bis hin in die Niederlande und nach Dänemark. Seine Fachkompetenz und sein Engagement werden in der gesamten Branche hochgeschätzt.

Bereits 1985 übernahm Michael Toifl den elterlichen Betrieb in Hadersdorf am Kamp und entwickelte diesen in den folgenden Jahrzehnten konsequent weiter. Durch Investitionen in moderne Abfüllanlagen, den Ausbau des Flaschenweingeschäfts sowie die Übernahme weiterer Weinkellereien entstand ein leistungsstarkes Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Heute beliefert das Unternehmen den Lebensmitteleinzelhandel in mehreren europäischen Ländern und zählt zu den bedeutenden Abfüllern von Qualitätswein aus Österreich. Zudem baut die Firma Toifl derzeit in Hadersdorf die erste Entalkoholisierungsanlage für Wein in Österreich, die im Juni in Betrieb gehen soll.

Besonders hervorzuheben ist dabei die enge Zusammenarbeit mit heimischen Weinbaubetrieben in Niederösterreich und dem Burgenland. Die Weine werden zu hundert Prozent von regionalen Produzenten bezogen und anschließend mit modernster Technik verarbeitet und abgefüllt. Auch nach der Übergabe der Geschäftsführung an die nächste Generation im Jahr 2017 ist Michael Toifl weiterhin aktiv in das Unternehmensgeschehen eingebunden und bringt seine jahrzehntelange Erfahrung ein.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker betont die besondere Bedeutung der Auszeichnung: „Menschen mit unternehmerischem Weitblick und Verantwortungsbewusstsein sind unverzichtbare Vorbilder, an denen sich andere orientieren können. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Unternehmer nicht nur wirtschaftlichen Erfolg anstreben, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Michael Toifl steht beispielgebend für diese Haltung - mit seinem Engagement, seiner Innovationskraft und seinem Unternehmergeist hat er einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen geleistet. Persönlichkeiten wie er stärken damit nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das soziale Gefüge – sowohl in den Regionen, als auch im gesamten Land.“

© Andreas Kraus WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Michael Toifl und WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer.