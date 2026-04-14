Woolworth eröffnete im Alex Krems
Lesedauer: 1 Minute
Einen Moment bitte. Ladevorgang läuft ...
0:00
Audio konnte nicht geladen werden. Erneut versuchen
0:00
0:00
Aktualisiert am 14.04.2026
Mit der Neueröffnung von Woolworth im Einkaufszentrum Alex Krems erweitert das Unternehmen sein Filialnetz in Niederösterreich. Geboten wird ein breites Sortiment an Textilien, Haushaltswaren, Alltagsprodukten und saisonalen Artikeln. Bezirksstellenausschussmitglied Monika Hofstätter gratulierte im Namen der Wirtschaftskammer zur Eröffnung.