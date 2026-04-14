Woolworth eröffnete im Alex Krems

Mit der Neueröffnung von Woolworth im Einkaufszentrum Alex Krems erweitert das Unternehmen sein Filialnetz in Niederösterreich. Geboten wird ein breites Sortiment an Textilien, Haushaltswaren, Alltagsprodukten und saisonalen Artikeln. Bezirksstellenausschussmitglied Monika Hofstätter gratulierte im Namen der Wirtschaftskammer zur Eröffnung.

© WKNÖ V.l.: Stadtmarketing Krems-Chef Horst Berger, Erkan Satici (Woolworth), ALEX-Centermanagerin Barbara Weinstabl, Brigitte Müllner (Woolworth), Monika Hofstätter