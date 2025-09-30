Workshop "Lehrlingsausbildung- NEU DENKEN"

“Ich möchte den Ausbilder:innen Werkzeuge mitgeben, damit Lehrlingsausbildung Spaß macht und alle motiviert in die Betriebe gehen!” so Vortragende Helga Strauß. Die Unternehmensberaterin und Lehrlingscoach hat selbst Lehrlinge ausgebildet und kennt die Herausforderungen.

Im Laufe einer Lehre kann es zu Missverständnissen oder mangelnder Klarheit zwischen Betrieb und Lehrling kommen.

Zusätzlich befindet sich die heutige Arbeitswelt in ständiger Veränderung, wird vielfältiger, schneller und anspruchsvoller.

In der Weiterbildung von Ausbilder:innen und beim Lehrlingscoaching werden laufend neue Denkweisen intergriert, damit der Lehrling für den Betrieb zur Fachkraft wird.

Im Workshop wurden Strategien entwickelt, damit Lehrlingsausbildung für alle Beteiligten zu einer Win-Win- Situation wird.

