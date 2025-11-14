Workshop zu KI- Trendscouting in der WKNÖ Bezirksstelle Hollabrunn

In der Bezirksstelle Hollabrunn fand der Workshop „KI-Trendscouting – Trends verstehen, Chancen nutzen“ statt. Diese Workshopreihe wurde neu von den TIP ¬ den Technologie- und InnovationsPartnern — entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, aktuelle Trends und Megatrends für ihre Geschäftsmodelle zu nutzen. Die Vortragenden Wendelin Regau und Andreas Kornherr (beide Referenten des TIP) zeigten praxisnah, wie Künstliche Intelligenz helfen kann, relevante Entwicklungen zu erkennen und innovative Ideen abzuleiten. Die teilnehmenden Unternehmerinnen und Unternehmer arbeiteten mit der KI-Plattform ChatGPT und diskutierten anschließend konkrete Anwendungsfelder für ihre Branchen und waren begeistert von den praxisorientierten Impulsen.

© WKNÖ Vortragende Andreas Kornherr (links) und Wendelin Regau