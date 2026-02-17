WVNET feiert 30‑jähriges Jubiläum

Der regionale Internetpionier WVNET feierte mit zahlreichen Partnern und Kunden ihr 30‑jähriges Bestehen. Das Unternehmen zählt zu den ältesten Internetanbietern Österreichs und gilt seit seinen Anfängen 1996 als wesentlicher Motor der digitalen Entwicklung im Waldviertel.

Firmengründer Josef Mayerhofer spannte bei seinem Rückblick einen Bogen „vom Fernschreiber zur KI“ und erinnerte an die frühen, oft unkonventionellen Anfänge des Betriebs. Besonders hervor hob er die Entstehungsidee des sogenannten „Gärtner‑Fax“, über den regionale Gärtner Überschussmengen meldeten – ein frühes Modell digitaler Vernetzung, das WVNETs Weg als innovativer Regionalanbieter prägte.

Seit 2022 führt Edith Mazza (geb. Mayerhofer) den Betrieb weiter und setzt die traditionsreiche Regionalorientierung des Unternehmens fort. Sie betont, dass es ihr Ziel sei, das über Jahrzehnte aufgebaute technologische Know‑how, die regionale Infrastruktur und Arbeitsplätze zu sichern und den digitalen Fortschritt im Waldviertel weiter voranzutreiben.

Im Zuge der Modernisierung leitete die Geschäftsführung zuletzt auch die Übersiedelung vom traditionellen Standort Edelhof in den neuen Firmensitz in der Zukunftsstraße 1 in Zwettl ein – ein symbolischer Schritt in Richtung Zukunft und Weiterentwicklung.

Als sichtbares Zeichen der Wertschätzung überreichte WKNÖ‑Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner im Rahmen der Feier eine Ehrenurkunde an Josef Mayerhofer und Edith Mazza.

In ihrem Gratulationswort unterstrich Blauensteiner die Bedeutung des Unternehmens für die Region: „WVNET zeigt seit 30 Jahren, wie viel Innovationskraft im Waldviertel steckt. Das Unternehmen hat früh erkannt, wie wichtig digitale Infrastruktur für Wirtschaft und Lebensqualität ist – und trägt bis heute maßgeblich dazu bei, dass der ländliche Raum digital nicht zurückbleibt.“

Mit Dankbarkeit und großem Applaus würdigten die Gäste die Leistung zweier Unternehmergenerationen, die den Weg des Waldviertels in die digitale Zukunft nachhaltig geprägt haben.