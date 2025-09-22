Xu Dong Liang übernahm das Gasthaus Braunstein in Pürbach

Das Gasthaus Braunstein in Pürbach öffnete am 12. September mit den neuen Besitzern Xu Dong Liang und seiner Frau Lu Yunxia die Tore. Die beiden neuen Gastronomen möchten die bodenständige und gut bürgerliche Küche von ihren beliebten und bekannten Vorgängern Franz und Monika Braunstein auch weiterhin in ihrem Gasthaus anbieten. Dabei werden sie mit Rat und Tat in der Anfangszeit auch noch von den beiden unterstützt. Auf lange Sicht möchte das neue Wirteehepaar aber auch Teile der chinesischen Küche mit einfließen lassen und in die Speisekarte aufnehmen.

Zur Eröffnung gratulierte auch Wirte-Kollegin und Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber, die sich sowohl mit den neuen Wirtsleuten als auch für die Region freut, dass es in Pürbach auch weiterhin ein Gasthaus geben wird.