Zehn Jahre 8erbar: Treffpunkt mit Herz in Horn

Seit zehn Jahren ist die 8erbar ein beliebter Treffpunkt im Herzen von Horn. Die Gastronomen Patrik Beck und Christoph Schönhacker blicken auf eine erfolgreiche Zeit zurück, die von kulinarischem Genuss, Geselligkeit und abwechslungsreichen Veranstaltungen geprägt ist. Mit der großen Getränkeauswahl, den beliebten Burgern sowie herzlicher Gastfreundschaft und guter Stimmung hat sich das Lokal bei Jung und Alt fest etabliert. Gemeinsam mit zahlreichen treuen Gästen wurde das zehnjährige Bestehen gebührend gefeiert. Birgit Schimmel und Lisa Lechner überbrachten zum Jubiläum die Glückwünsche der Wirtschaftskammer Horn.

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