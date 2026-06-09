Zertifikatsverleihung Finanz- und Risikomanagement: Zusatzqualifikation FiRi für 15 Schüler:innen der HAK Wiener Neustadt

Die Spezialisierung an Handelsakademien vermittelt fundiertes Wissen aus dem Bank- und Versicherungswesen. In Niederösterreich können Schülerinnen und Schüler die Zusatzqualifikation rund um das Bank- und Versicherungswesen an vier Schulen erwerben: An der HAK Zwettl, Wr. Neustadt und St. Pölten sowie am AULB Stockerau (Aufbaulehrgang HAK). Für einen erfolgreichen Abschluss sind neben den Semesterprüfungen auch eine Projektarbeit und ein Fachgespräch erforderlich. In Niederösterreich wird die österreichweite Initiative von der Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer NÖ getragen.

Bei der Zertifikatsverleihung im Festsaal der Raiffeisenbank Wiener Neustadt-Schneebergland erhielten die HAK-Schüler:innen und Schüler Bianca Buzek, Jakob Deditz, Jael Eckstein, Eva Fahrner, Elias Fitz, Stella Kucera, Melinda Kummer, Natalie Mersich, Evelyne Micu, Ruben Panggabean, Nils Rabl, Nina Rasner, Amanda Rusu, Vanda Szekely und Sarah Weninger ihre Zertifikate, da sie „FiRi“ mit erfolgreichen Fachgesprächen abgeschlossen haben.

VDir. Peter Prober (Sparkasse Neunkirchen), Obmann-Stellvertreter der Sparte Bank und Versicherung in der WKNÖ, betont die Bedeutung der praxisorientierten Ausbildung: „FiRi steht für einen nachhaltigen Mehrwert – sowohl im Berufsleben als auch im privaten Alltag. Die im Rahmen dieses einzigartigen Ausbildungsschwerpunktes erworbenen Kenntnisse eröffnen nicht nur bessere Chancen am Arbeitsmarkt, sondern stärken auch die persönliche Finanzkompetenz. Ob Versicherungen, Kredite oder Veranlagungen: Die Absolventinnen und Absolventen lernen, finanzielle Entscheidungen bewusst und verantwortungsvoll zu treffen. Mit dem FiRi-Zertifikat halten sie daher weit mehr als nur einen Qualifikationsnachweis in Händen – sie verfügen über Wissen, das sie ein Leben lang begleitet.“

HAK-Schülerinnen und -Schüler von der Ausbildung überzeugt

Im Fachgespräch erwiesen sich die FiRi-Absolvent:innen als kompetente Gesprächspartner:innen zu Fragen wie etwa Veranlagungsformen oder Risikoversicherungen und erörterten mit der Prüfungskommission deren Vor- und Nachteile.

„Die Analyse der wirtschaftlichen Entwicklungen der vergangenen 80 Jahre hat eindrucksvoll gezeigt, dass Krisen zwar unvermeidbar sind, Österreichs Wirtschaft jedoch stets die Fähigkeit bewiesen hat, sich zu erholen und gestärkt daraus hervorzugehen. Besonders spannend war dabei zu erkennen, wie stark staatliche Maßnahmen, Unternehmen und Privatpersonen gemeinsam zur Stabilität und zum Wiederaufschwung beitragen können“, erklärt Jakob Deditz.

„Im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich mich damit beschäftigt, wie Unternehmen bei Übernahmen oder Zusammenschlüssen finanziert werden. Sehr interessant war dabei die Rolle der Banken, die Unternehmen nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch helfen, Risiken richtig einzuschätzen und Transaktionen sicher umzusetzen“, so Nils Rabl über die Erkenntnisse der Diplomarbeit

„Die Beschäftigung mit dem digitalen Euro hat mir gezeigt, dass digitale Zahlungsmöglichkeiten in Zukunft eine noch größere Rolle spielen werden. Interessant war für mich zu analysieren, welche Chancen sich dadurch für Europa und den Zahlungsverkehr ergeben, erklärt Natalie Mersich.

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