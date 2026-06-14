Zertifikatsverleihung Finanz- und Risikomanagement: Zusatzqualifikation FiRi für 47 Schüler:innen

Die Spezialisierung an Handelsakademien vermittelt fundiertes Wissen über Bank- und Versicherungswesen. In Niederösterreich können Schülerinnen und Schüler diese Zusatzqualifikation an vier Schulen erwerben: an der HAK Zwettl, der HAK Wiener Neustadt, der HAK St. Pölten sowie am AULB Stockerau (Aufbaulehrgang HAK). Für einen erfolgreichen Abschluss sind neben den Semesterprüfungen auch eine Projektarbeit und ein Fachgespräch erforderlich. Insgesamt haben heuer 47 Schüler:innen ihre Zertifikate erhalten.

In Niederösterreich wird die österreichweite Initiative von der Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer NÖ getragen.

Bei der Zertifikatsverleihung in der Wirtschaftskammer Niederösterreich in St. Pölten erhielten die HAK-Schülerinnen Lara Acikbas, Nicole Bertl, Lena Buchinger, Sina Derin, Saphira Hagmann, Lara Kamber, Magdalena Klement, Natalia Kudrzyn, Alina Pfeiffer, Michelle Ribic, Samara Schreiber, Emily Stefl, Safa Sulaiman und Erza Syla ihre Zertifikate, da sie „FiRi“ mit erfolgreichen Fachgesprächen abgeschlossen haben.

WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser betonte bei der Überreichung der Zertifikate: „Sie sind die nächste Generation – eine Generation voller Tatkraft, Engagement und Verantwortung. Sie haben bewiesen, dass Sie bereit sind, mehr zu leisten, als von Ihnen erwartet wird, und genau das zeichnet Sie aus. Ihre hervorragenden Prüfungsergebnisse sind nicht nur ein Zeichen von Wissen und Können, sondern vor allem Ausdruck von Fleiß, Ausdauer und echtem Einsatz. Darauf können Sie mit Recht stolz sein. Deshalb gratuliere ich Ihnen nicht nur zu Ihren großartigen Leistungen, sondern besonders auch zu Ihrer Motivation, Ihrem Durchhaltevermögen und Ihrer Bereitschaft, stets Ihr Bestes zu geben. Sie sind ein starkes Vorbild für die Zukunft.“

Rainer Kuhnle (Volksbank Niederösterreich), Spartenobmann-Stellvertreter der Sparte Bank und Versicherung, hebt die Bedeutung der praxisorientierten Ausbildung hervor: „Die Ausbildung im Rahmen von FiRi vermittelt weit mehr als reines Fachwissen. Sie schafft ein Verständnis dafür, wie wirtschaftliche Zusammenhänge funktionieren und warum verantwortungsbewusstes Handeln so entscheidend ist. Gerade im Bereich der Veranlagung zeigt sich, wie wichtig das Zusammenspiel von Risiko, Sicherheit und Liquidität ist und wie gezielte Risikostreuung zu nachhaltigem Erfolg beitragen kann. Dieses Wissen bildet nicht nur eine wertvolle Grundlage für Unternehmen und Wirtschaft, sondern hilft auch jungen Menschen dabei, ihre eigenen finanziellen Entscheidungen bewusst und vorausschauend zu treffen.“

HAK-Schülerinnen und -Schüler von der Ausbildung überzeugt

Im Fachgespräch erwiesen sich die FiRi-Absolvent:innen als kompetente Gesprächspartner:innen zu Fragen wie etwa Veranlagungsformen oder Risikoversicherungen und erörterten mit der Prüfungskommission deren Vor- und Nachteile.

„Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Anlageformen hat mir gezeigt, wie vielfältig die Möglichkeiten der Vermögensbildung sind und wie wichtig es ist, Chancen und Risiken bewusst abzuwägen“, so Lena Buchinger, die sich in ihrer Diplomarbeit mit Wertpapieren beschäftigte.

„Im Rahmen meiner Diplomarbeit wurde mir bewusst, welchen Stellenwert langfristige Investitionen für nachhaltigen Vermögensaufbau haben“, betont Nicole Bertl, die sich in ihrer Arbeit mit Wertanlagen und dem Immobilienmarkt auseinandersetzte.

„Im Zuge meiner Arbeit wurde mir deutlich, wie stark Konsumgewohnheiten und äußere Einflüsse das Finanzverhalten junger Menschen prägen – und wie wichtig es ist, früh ein Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld zu entwickeln“, erklärt Safa Sulaiman.

„Die Analyse politischer Entscheidungen hat mir gezeigt, wie stark wirtschaftliche Entwicklungen miteinander verknüpft sind und welche Auswirkungen internationale Maßnahmen auf europäische Märkte haben können“, beschreibt Alina Pfeiffer, die Erkenntnisse ihrer Diplomarbeit.

© Michaela Pichler Hintere Reihe: Geschäftsführer Rudolf Klopsch (WKNÖ Sparte Bank und Versicherung), WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser (WKNÖ), Spartenobmann-Stv. Gen.Dir. Rainer Kuhnle (WKNÖ Sparte Bank und Versicherung), Direktor Thomas Huber (HAK St. Pölten) sowie Josef Schreiner und Bernhard Berger (HAK St. Pölten).

Vordere Reihe: Nicole Wagner (WKNÖ), Sigrid Seibezeder (Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen), Lara Kamber, Natalia Kudrzyn, Magdalena Klement, Safa Sulaiman, Erza Syla, Emily Stefl, Michelle Ribic, Saphira Hagmann, Lena Buchinger, Nicole Bertl, Sina Derin, Alina Pfeiffer, Samara Schreiber und Elisabeth Sterkl (HAK St. Pölten).

Foto-Download