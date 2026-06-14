Zertifikatsverleihung Finanz- und Risikomanagement: Zusatzqualifikation FiRi für neun Schüler:innen des AULB HAK Stockerau

Die Spezialisierung an Handelsakademien vermittelt fundiertes Wissen aus dem Bank- und Versicherungswesen. In Niederösterreich können Schülerinnen und Schüler die Zusatzqualifikation rund um das Bank- und Versicherungswesen an vier Schulen erwerben: An der HAK Zwettl, Wr. Neustadt und St. Pölten sowie am AULB Stockerau (Aufbaulehrgang HAK). Für einen erfolgreichen Abschluss sind neben den Semesterprüfungen auch eine Projektarbeit und ein Fachgespräch erforderlich. In Niederösterreich wird die österreichweite Initiative von der Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer NÖ getragen.

Bei der Zertifikatsverleihung in der Raiffeisenbank Stockerau erhielten die Schülerinnen und Schüler Talia Dehneh, Caroline Kursa, Anela Kurtagic, Vladislava Litocenco, Aria Mohamad, Sophia Mousa Terkawi, Larisa-Elena Novac, Stephan Sarma und Ilayda Yilmaz ihre Zertifikate, da sie „FiRi“ mit erfolgreichen Fachgesprächen abgeschlossen haben.

Andreas Korda (Raiffeisenbank Korneuburg), Mitglied der Spartenkonferenz der Sparte Bank und Versicherung, betont die Bedeutung der praxisorientierten Ausbildung FiRi ist ein österreichweit einzigartiger Ausbildungsschwerpunkt, der Theorie und Praxis auf besondere Weise verbindet. Die Schülerinnen und Schüler erwerben Kenntnisse, die sie unmittelbar im Berufsleben, aber auch privat anwenden können. Jeder Mensch kommt früher oder später mit Versicherungen, Krediten oder Fragen der Veranlagung in Berührung. Gerade deshalb ist es von unschätzbarem Wert, frühzeitig ein solides Verständnis für Risiko, Sicherheit und finanzielle Entscheidungen zu entwickeln. FiRi vermittelt genau jene Kompetenzen, die im Alltag Orientierung und Sicherheit geben.“

HAK-Schülerinnen und -Schüler von der Ausbildung überzeugt

Im Fachgespräch erwiesen sich die FiRi-Absolvent:innen als kompetente Gesprächspartner:innen zu Fragen wie etwa Veranlagungsformen oder Risikoversicherungen und erörterten mit der Prüfungskommission deren Vor- und Nachteile.

„Die Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen Zusammenhängen hat mir gezeigt, wie vielseitig die Finanzwelt ist und wie wichtig es ist, unternehmerische Entscheidungen im Gesamtbild zu betrachten“, so Anela Kurtagic.

„Im Rahmen des FiRi-Unterrichts wurde mir bewusst, wie bedeutend Veranlagungen und Kapitalmärkte für die wirtschaftliche Entwicklung sind und wie wichtig fundiertes Wissen für verantwortungsvolle Finanzentscheidungen ist“, fasst Aria Mohamad ihre Erkenntnisse zusammen.

„Die Analyse unterschiedlicher Unternehmensbereiche hat mir gezeigt, wie entscheidend das Zusammenspiel von Personalmanagement, Produktpolitik und Wertpapieren für den langfristigen Unternehmenserfolg ist“, hält Stephan Sarma fest, der sich in seiner Diplomarbeit mit zentralen betriebswirtschaftlichen Themen aus Sicht eines internationalen Unternehmens beschäftigte.

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