Zertifikatsverleihung Finanz- und Risikomanagement: Zusatzqualifikation FiRi für 9 Schüler:innen der HAK Zwettl

Die Spezialisierung an Handelsakademien vermittelt fundiertes Wissen über Bank- und Versicherungswesen. In Niederösterreich können Schülerinnen und Schüler diese Zusatzqualifikation an vier Schulen erwerben: an der HAK Zwettl, der HAK Wiener Neustadt, der HAK St. Pölten sowie am AULB Stockerau (Aufbaulehrgang HAK). Für einen erfolgreichen Abschluss sind neben den Semesterprüfungen auch eine Projektarbeit und ein Fachgespräch erforderlich. In Niederösterreich wird die österreichweite Initiative von der Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer NÖ getragen.

Bei der Zertifikatsverleihung im Raiffeisensaal der Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte erhielten die HAK-Schüler:innen Leon Astleitner, Yvonne Brandtner, Laura Gilhofer, Bianca Grabner, Julia Hinterndorfer, Maria Hirnschall, Nina Leopoldseder, Fiona Wagner und Thomas Zellhofer ihre Zertifikate, da sie „FiRi“ mit erfolgreichen Fachgesprächen abgeschlossen haben.

Dir. Victoria Pagowski (Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte), Mitglied der Spartenkonferenz der Sparte Bank und Versicherung, betont die Bedeutung der praxisorientierten Ausbildung: „Ich sehe FIRi als etwas ganz Besonderes, denn hier wird Wissen vermittelt, das unsere Gesellschaft heute dringender denn je braucht. Finanz- und Versicherungswissen ist längst keine Spezialmaterie mehr, sondern eine grundlegende Kompetenz für Beruf, Wirtschaft und Privatleben. Die Handelsakademien und ihre FiRi-Absolventinnen und Absolventen sind deshalb wichtige Botschafterinnen und Botschafter dafür, wie wertvoll wirtschaftliches Verständnis und finanzielle Bildung für jeden Einzelnen sind. Dieses Wissen schafft Sicherheit, stärkt Eigenverantwortung und eröffnet Perspektiven“

HAK-Schülerinnen und -Schüler von der Ausbildung überzeugt

Im Fachgespräch erwiesen sich die FiRi-Absolvent:innen als kompetente Gesprächspartner:innen zu Fragen wie etwa Veranlagungsformen oder Risikoversicherungen und erörterten mit der Prüfungskommission deren Vor- und Nachteile.

„Wer früh lernt, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen, finanzielle Risiken richtig einzuschätzen und bewusste Entscheidungen zu treffen, kann später langfristig finanziell stabil durchs Leben gehen“, so FiRi-Absolvent Thomas Zellhofer.

„Die Ausarbeitung meiner Diplomarbeit hat mir gezeigt, wie spannend und zugleich praxisrelevant das Thema Sanktionspolitik für Wirtschaft und Finanzwesen ist. Besonders deutlich wurde für mich, welche Chancen darin liegen, Sanktionen gezielt und wirksam einzusetzen“, erklärt Laura Gilhofer.

„Der Austausch mit der Praxis hat mir wertvolle Einblicke gegeben und gezeigt, wie wichtig ein stabiles und zukunftsorientiertes Bankensystem für Wirtschaft und Gesellschaft ist“, betont Bianca Grabner.



