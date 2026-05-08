Zillertaler Trachtenwelt neu eröffnet

Auf der Suche nach moderner oder traditioneller Trachtenmode oder Jagdbekleidung? Dann ist man bei der neu eröffneten Zillertaler Trachtenwelt genau richtig!

Die neue Filiale in Langenzersdorf präsentiert auf rund 635 m² Verkaufsfläche ein umfangreiches Sortiment – von traditioneller Tracht über moderne Mode bis hin zu Jagdbekleidung für Jung und Alt.

Ein enorm großes Sortiment an Damen-, Herren- und Kindermode und dazu die neu gestalteten hellen im ländlichen Holzstil verkleideten Verkaufsräume laden zum Gustieren und Probieren ein!

Mit der Filiale in Langenzersdorf eröffnete der 6. Shop in Niederösterreich. Regionalleiterin Sonja Pucher möchte das Team noch vergrößern und am Standort Lehrlinge ausbilden.

FIW Bezirksvorsitzende Sabine Danzinger gratulierte dem Team zur Neueröffnung und war von der Auswahl begeistert.

shop.trachtenwelt.com