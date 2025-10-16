Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zukunft:Unternehmensberatung“ lud die Fachgruppe Unternehmensberatung diesmal ins Nitsch Museum Mistelbach ein. Der Abend begann mit einer exklusiven Führung durch die aktuelle Ausstellung „Mein Nitsch“, kuratiert von Karl-Heinz Essl, die den Künstler Hermann Nitsch aus persönlicher und sammlerischer Perspektive beleuchtet.

Im Anschluss sprach Christoph Mayer, Geschäftsführer des Nitsch Museums, im Gespräch mit Berufsgruppensprecher Gerhard Wanek über die besonderen Herausforderungen, ein Museum abseits urbaner Zentren zu führen. Diskutiert wurde, wie kulturelle Institutionen in der Peripherie ihre Relevanz behaupten können, welche Strategien es braucht, um Publikum und Partner zu gewinnen, und welche Rolle Nitsch und sein künstlerisches Erbe dabei spielen.

Ein Abend, der zeigte, dass Unternehmensberatung und Kultur weit mehr verbindet, als man auf den ersten Blick vermuten würde – beide leben von Innovation, Haltung und dem Mut, neue Wege zu gehen.









© Elke Wolfbeisser Christoph Mayer (links) und Berufsgruppensprecher Gerhard Wanek







