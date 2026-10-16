Zukunftsfit-Tour in Mödling: Handel zwischen KI und neuen Konsumtrends

Von Künstlicher Intelligenz über neue Konsumtrends bis zum Digitalen Produktpass: Bei der #HANDEL Zukunftsfit-Tour 2026 im WIFI Mödling informierten die Sparte Handel der Wirtschaftskammer Niederösterreich und die Bundessparte Handel über aktuelle Entwicklungen und deren Einsatz im betrieblichen Alltag.

„Der Handel steht vor großen Herausforderungen – vom steigenden Wettbewerbsdruck bis zum veränderten Konsumverhalten. Umso wichtiger ist es, neue Chancen aktiv zu nutzen. Mit der Zukunftsfit-Tour zeigen wir unseren Betrieben, wie sie Innovationen und digitale Technologien sinnvoll einsetzen und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken können“, betont Christof Kastner, Obmann-Stv. der Sparte Handel der Wirtschaftskammer NÖ.

„Die Zukunft des Handels wird nicht allein durch Technologien bestimmt, sondern vor allem durch die Menschen, die sie einsetzen. Mit unserer österreichweiten Tour wollen wir Orientierung geben, Wissen vermitteln und konkrete Lösungen für den betrieblichen Alltag aufzeigen“, ergänzt Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel der WKÖ.

Von KI bis zu neuen Konsumtrends

Markus Kuntke von der REWE Group gab einen Ausblick auf neue Konsumtrends und Handelskonzepte, KI-Experte Matthias Strafinger zeigte konkrete Einsatzmöglichkeiten Künstlicher Intelligenz im Betriebsalltag. Wie Innovation in Niederösterreich umgesetzt wird, veranschaulichten Manfred Heindl vom Mödlinger Unternehmen The Cool Tool und Eric Weisz von Circly anhand ihrer Geschäftsmodelle.

Weitere Themen waren der Lehrberuf E-Commerce-Kaufmann/-frau, der Digitale Produktpass und die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Informationsstände und Gespräche mit Expertinnen und Experten rundeten das Programm ab.

© Michaela Pichler NÖ Sparten-Geschäftsführer Karl Ungersbäck, Moderatorin Birgit Perl, NÖ Spartenobmann-Stv. Christof Kastner, Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel, WKNÖ-Direktor-Stv. Maria Gindl und Vortragender Markus Kuntke (REWE Group) bei der #HANDEL Zukunftsfit-Tour im WIFI Mödling.



