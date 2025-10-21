Zukunftstrends hautnah erleben: „Learn & Connect“ der Jungen Wirtschaft Wiener Neustadt begeistert mit KI, WhatsApp-Marketing und Finanz-Know-how

Die Junge Wirtschaft Wiener Neustadt lud am 16. Oktober 2025 zum innovativen Netzwerkevent „Learn & Connect“ in die Wiener Neustädter Sparkasse. Jungunternehmer:innen nutzten die Gelegenheit, um sich über aktuelle Wirtschaftstrends zu informieren, praxisnahe Einblicke zu erhalten und neue Kontakte zu knüpfen.

Drei Top-Themen – ein Abend voller Mehrwert

Der Abend stand ganz im Zeichen von Wissenstransfer und Austausch. Drei hochaktuelle Themenbereiche sorgten für spannende Impulse:

• Künstliche Intelligenz (KI)

• WhatsApp-Marketing

• Liquiditätsplanung

Netzwerken in besonderem Rahmen

Neben den inhaltlichen Highlights bot das Event ausreichend Raum für persönlichen Austausch und neue Verbindungen innerhalb der regionalen Wirtschaft. Bei Snacks und Drinks konnten bestehende Kontakte vertieft und neue Partnerschaften geknüpft werden.