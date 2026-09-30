Zwei Bau-Experten unter einem Dach

Am Mistelbacher Hauptplatz befindet sich seit Mitte September, eine neue Anlaufstelle rund um das Thema Bauen: Baumeister Michael Höhbach und Reinhard Plocek, staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker sowie Ingenieurkonsulent für Bauwesen, haben gemeinsam eine Bürogemeinschaft eröffnet. Die beiden Unternehmer teilen sich künftig zwei Büroräume und bieten dabei unterschiedliche, sich ergänzende Leistungen aus dem Bauwesen an.

Zur offiziellen Eröffnung stellten sich auch Bürgermeister Erich Stubenvoll, Vizebürgermeister Michael Schamann, MIMA-Geschäftsführer Benedikt Miksch sowie Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger ein und gratulierten den beiden Unternehmern zum neuen gemeinsamen Standort.

Das Leistungsspektrum von Baumeister Michael Höhbach umfasst u.a. Planung und Bauführung, Bauschadensbeurteilungen, Einreichpläne, Energieausweise sowie die örtliche Bauaufsicht (ÖBA). Reinhard Plocek ist als Ziviltechniker und Statiker auf statische Berechnungen und konstruktive Aufgaben spezialisiert. Zu seinen Tätigkeiten zählen u.a. Gutachten bei Bauschäden, Sanierungskonzepte sowie statische Berechnungen für Stützmauern, Carports, Einfamilienhäuser, Wohnungen und Wohnhausanlagen sowie Hallen. Mit seiner Spezialisierung ist Reinhard Plocek zudem der einzige Statiker mit Bürostandort in Mistelbach.

Mit der neuen Bürogemeinschaft stehen damit zwei unterschiedliche Fachbereiche des Bauwesens direkt am Mistelbacher Hauptplatz zur Verfügung – von der Planung und Bauabwicklung über die örtliche Bauaufsicht bis hin zu Statik, Gutachten und Sanierungskonzepten.

Nähere Infos zu Baumeister Michael Köhbach finden Sie unter www.mk-baumeister.at zu Reinhard Plocek unter www.plozek-zt.at.