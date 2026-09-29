 Zwei Frauen, zwei starke Angebote: Neue Praxisgemeinschaft in Ziersdorf

Nicole Hahn und Martina Jordan bringen seit September 2026 frischen Schwung in den Gewerbepark Ziersdorf. In ihrer neuen Praxisgemeinschaft dreht sich alles um Pflege, Wohlbefinden, Gesundheit und Beweglichkeit

Die beiden Unternehmerinnen kennen einander schon seit einiger Zeit – und nicht nur fachlich passt es. Auch persönlich liegen sie auf einer Wellenlänge. Da war der gemeinsame Standort der nächste logische Schritt. Künftig heißt es im Gewerbepark Ziersdorf: professionelle Fußpflege und Kosmetik treffen auf Massage, Gesundheit und Beweglichkeit. Ein starkes Duo mit Angeboten, die sich perfekt ergänzen.

26 Jahre Erfahrung: Kosmetik und Fußpflege mit Leidenschaft

Nicole Hahn weiß, was Haut und Füßen guttut: Seit 26 Jahren arbeitet sie in der Kosmetik und Fußpflege, seit elf Jahren ist sie selbstständig. Ihre Ausbildung absolvierte sie in Linz. Durch die Arbeit in Studios wie in Krems, im 1. Bezirk und 3. Bezirk in Wien sowie in diversen Spitäler und Pflegeheimen kam die Erfahrung und danach ging Frau Hahn ihren eigenen Weg. Besonders wichtig ist ihr Naturkosmetik. Dabei setzt sie seit vielen Jahren auf Styx-Produkte. Für ihre Kundinnen und Kunden nimmt sie sich viel Zeit und legt großen Wert auf eine persönliche Betreuung. Sie hört aufmerksam zu und stimmt jede Behandlung auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse ab.

Bewegung trifft Massage – für mehr Leichtigkeit im Alltag

Martina Jordan bringt Bewegung in die Sache – im wahrsten Sinn des Wortes. Sie besuchte eine medizinisch-technische Schule mit Schwerpunkten in Labor, Röntgen und Physiotherapie und erwarb dabei auch die Qualifikation als medizinische Masseurin. Seit vielen Jahren leitet sie Bewegungskurse und verfolgt dabei ein klares Motto: „Bewusst bewegen, schmerzfrei leben.“

Weil Stillstand für sie keine Option ist, absolvierte sie zusätzlich die Ausbildung zur Heilmasseurin und meldete 2023 die Gewerbe Heilmasseurin und als gewerbliche Masseurin an. Ihr Angebot reicht damit von ärztlich verordneten Behandlungen bis zur wohltuenden Massage für alle, die ihrem Körper eine bewusste Auszeit gönnen möchten.

Getrennte Unternehmen, gemeinsamer Auftritt und jede Menge Kompetenz: In der neuen Praxis bleibt jede der beiden Frauen fachlich eigenständig. Für Kundinnen und Kunden entsteht trotzdem ein vielseitiges Angebot unter einem Dach – mit kurzen Wegen und einer gelungenen Mischung aus Pflege, Kosmetik und Heil- und gewerblicher Massage. Seit September 2026 haben Nicole Hahn und Martina Jordan ihre neue gemeinsame berufliche Heimat im Gewerbepark Ziersdorf.