Schlafen mit Geschichte – Zwettler Stadt-Lofts eröffnet

Im Februar wurden nun die langen, mit Fingerspitzengefühl durchgeführten Planungs- und Renovierungsarbeiten der neuen Ferienwohnungen von SONNENTOR abgeschlossen und die Eröffnung konnte gefeiert werden.

Die Familie Gutmann kaufte das aus dem 13./14. Jahrhundert stammende Gebäude, das als eines der ältesten Bauwerke der Stadt Zwettl gilt, im Jahr 2012. In enger Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt war es der Familie Gutmann ein großes Anliegen, die Geschichte des Hauses weiterleben zu lassen und erlebbar zu machen. Seit dem Baubeginn 2019 wurde beim Umbau und der Ausstattung der Stadt-Lofts stets darauf geachtet, ökologisch und nachhaltig - dem Kreislaufgedanken von Sonnentor entsprechend – zu arbeiten. So wurden viele bestehende Materialien wie zum Beispiel Böden, Ziegel, alte Möbel und vieles mehr erhalten und wieder eingesetzt. Entstanden sind schließlich fünf eindrucksvolle Ferienwohnungen mit historischem Flair. Mit Fundstücken, Erzählungen von Zeitzeugen und Rätseln lassen die Stadt-Lofts ihre Gäste in die Geschichte des Hauses und der Stadt eintauchen.

Weitere Infos unter: Stadt-Loft - SONNENTOR.com