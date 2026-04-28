Zwillinge sind Niederösterreichs beste Maler-Lehrlinge

Zwillingsschwestern sind das Top-Duo unter Niederösterreichs besten Malerlehrlingen: Anika und Ingrid Katzengruber (beide Ausbildungsbetrieb Ulrike Strohmayr; Biberbach/Bez. Amstetten) haben beim Landeslehrlingswettbewerb der NÖ Maler einen Doppelsieg gefeiert. Anika holte Gold, Ingrid Silber. Komplettiert wurde das Siegerpodest von Lisa Bladerer (Lehrbetrieb Andreas Lengauer, Gresten/Bez. Scheibbs), die sich Bronze sicherte.

"Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Top-Leistungen geglänzt"

„Zwillinge auf den ersten beiden Plätzen gab es bei unserem Landeslehrlingswettbewerb wohl noch nie“, gratulierte Landesinnungsmeister Jürgen Kreibich zum „besonderen Ergebnis. Unser Maler-Handwerk liegt offenbar fest in weiblicher Hand.“ Zugleich strich der Lehrlingsbeauftragte der Landesinnung, Lukas Müllner, das durchgehend hohe Niveau beim Wettbewerb hervor. „Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mit absoluten Top-Leistungen geglänzt, wir können stolz auf unseren engagierten Berufsnachwuchs und seine hochqualifizierten Ausbildungsbetriebe sein.“

Im Rahmen des Wettbewerbs mussten die 15 antretenden Lehrlinge – elf davon waren weiblich – unter anderem ein vorgegebenes Motiv einteilen und aufzeichnen, einen vorgegebenen Farbton nachmischen und ein Motiv farblich gestalten.

Julia Weiser gewinnt Speedwettbewerb

Ebenfalls einen weiblichen Doppelsieg gab es beim im Rahmen des Landeslehrlingswettbewerbs ausgetragenen Speedwettbewerb. Hier holte Julia Weiser (Malermeister Steinwendtner, Markersdorf/Bez. St. Pölten) den ersten Platz. Der zweite ging an Selina Weinknecht (Maler Schmied GmbH, St. Pölten), den dritten Platz holte sich Constantin Fichtinger (Creativmalerei Dörfler, Bischofstetten/Bez. Melk). „Unser Malernachwuchs arbeitet gleichermaßen schnell und genau, die Zukunft unseres Handwerks ist gesichert“, zeigte sich Landesinnungsmeister Kreibich zufrieden.

© Theo Kust Großer Jubel für Niederösterreichs Top-Malerlehrlinge (v.l.): Lukas Müllner (Lehrlingsbeauftragter Landesinnung), Ingrid Katzengruber (Silber), Anika Katzengruber (Gold), Lisa Bladerer (Bronze) und Landesinnungsmeister Jürgen Kreibich

© Theo Kust Das Siegerbild des Speedwettbewerbs (vorne v.l.): Lukas Müllner (Lehrlingsbeauftragter Landesinnung), Selina Weinknecht (2. Platz), Julia Weiser (1. Platz), Constantin Fichtinger (3. Platz) und Landesinnungsmeister Jürgen Kreibich

© Theo Kust Anika Katzengruber- hochkonzentriert beim Wettbewerb

© Theo Kust Ingrid Katzengrubeer – in action beim Wettbewerb

© Theo Kust Lisa Bladerer – holte sich den dritten Platz

© Theo Kust Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer überzeugten mit Top-Leistungen

Foto-Download

© Theo Kust © Theo Kust © Theo Kust © Theo Kust Previous Next