Begutachtungen Energie

SystemnutzungsentgelteVO 2018 - Novelle 2024 (SNE-V 2018 Novelle 2024)

Stellungnahmen bitte bis 16.11.2023 einbringen.

Ansprechpartnerin: DI Claudia Hübsch

Energieeffizienz-Maßnahmenverordnung („EEff-MV“)

Stellungnahmen bitte bis 10.11.2023 einbringen.

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Elekrizitäts-MonitoringVO 2023 (EMo-V 2022-Novelle 2023)

Stellungnahmen bitte bis 3.11.2023 einbringen.

Ansprechpartnerin: DI Claudia Hübsch

NetzdienstleistungsVO Strom 2012 - Novelle 2024

Stellungnahmen bitte bis 3.11.2023 einbringen.

Ansprechpartnerin: DI Claudia Hübsch

Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 – Novelle 2024

Stellungnahmen bitte bis 31.10.2023 einbringen.

Ansprechpartnerin: DI Claudia Hübsch

Stellungnahmen bitte bis 10.10.2023 einbringen.

Ansprechpartner: Dr. Heinrich Pecina

HerkunftsnachweispreisVO 2024

Stellungnahmen bitte bis 18.10.2023 einbringen.

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Nationaler Energie- und Klimaplan (NEKP)

Ansprechpartner: Mag. Markus Oyrer

Konsultationsentwurf Präventionsplan Gas gem. Art 8 der VO (EU) 2017/1938

Ansprechpartner: Herr Dr. Heinrich Pecina



Umweltbericht des Netzinfrastrukturplans (NIP)

Stellungnahmen bitte bis 29.9.2023 einbringen.

Ansprechpartnerin: Frau DI Claudia Hübsch

Strom-ClearinggebührenVO

Ansprechpartnerin: Frau DI Claudia Hübsch

Erdgas-ClearingentgelteVO

Ansprechpartnerin: Frau DI Claudia Hübsch

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Novelle der Gas-Monitoring-Verordnung 2017

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Festlegung von allgemeinen technischen Anforderungen für den Netzanschluss von Stromerzeugungsanlagen (RfG Anforderungs-V)

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Novelle der Gas-Marktmodell-Verordnung 2020 (GMMO-VO 2020 – Novelle 2023)

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Konsultationsentwurf Netzinfrastrukturplan (NIP)

Nationaler Energie- und Klimaplan (NEKP)

Stellungnahmen bitte bis 18.8.2023 einbringen.

Ansprechpartner: Mag. Marus Oyrer

Energieeffizienz-Qualifikationsbewertungs-Verordnung (EEff-QBV)

Ansprechpartnerin: Frau DI Claudia Hübsch

Energieeffizienz-Standardisierte-Kurzberichte-Verordnung (EEff-SKV)

Ansprechpartnerin: Frau DI Claudia Hübsch

Verordnung betreffend die Berechnung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen

Stellungnahmen bitte bis 25.5.2023 einbringen.

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Entwurf delegierte Rechtsakte zur EU-Taxonomie: Definition der Kriterien für die Umweltziele 3-6 und Änderung zur Taxonomie-Offenlegung

Stellungnahmen bitte bis 26.4.2023 einbringen.

Ansprechpartnerin: DI Renate Kepplinger

Reformierung des EU-Strommarktdesigns

Stellungnahmen bitte bis 14.4.2023 einbringen.

Ansprechpartnerin: DI Renate Kepplinger

Bundesgesetz über die Einführung einer Versorgerverpflichtung für Gas aus erneuerbaren Quellen (Erneuerbares-Gas-Gesetz – EGG)

Stellungnahmen bitte bis 29.3.2023 einbringen.

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Verordnung zur Gewährung von Investitionszuschüssen für die Errichtung oder Umrüstung von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarem Gas für das Jahr 2023 (EAG-Investitionszuschüsseverordnung-Gas)

Stellungnahmen bitte bis 15.3.2023 einbringen.



Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer



Verordnung de Regulierungskommission der E-Control, mit der die Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 geändert wird (SNE-V 2018 – 2. Novelle 2023)

Ansprechpartnerin: Frau DI Claudia Hübsch



Verordnung zur Gewährung von Investitionszuschüssen für die Neuerrichtung, Revitalisierung und Erweiterung von Anlagen zur Erzeugung und Speicherung von Strom aus erneuerbaren Quellen für das Jahr 2023 (EAG-Investitionszuschüsseverordnung-Strom)

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer



Energieeffizienz-Reformgesetz 2023 (EEff-RefG 2023)

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer



Herkunftsnachweispreis-Verordnung 2023 – HKN-V 2023

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Erneuerbaren-Förderbeitragsverordnung 2023

wurde am 27.12.2022 kundgemacht (BGBl II 498/2022)

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

RED II: Biokraftstoffe – aktualisierte Liste nachhaltiger Biokraftstoff-Rohstoffe

Stellungnahmen bitte bis 29.12.2022 einbringen.

Ansprechpartnerin: DI Renate Kepplinger



EED: Energieeffizienz – Referenzwerte für die Berechnung der Energieeinsparungen durch Kraft-Wärme-Kopplung

Stellungnahmen bitte bis 28.12.2022 einbringen.



Ansprechpartnerin: DI Renate Kepplinger



Verordnung, mit der die Nachhaltige landwirtschaftliche Ausgangsstoffe-Verordnung – NLAV geändert wird

Ansprechpartnerin: Frau Mag. Cristina Kramer

Verordnung über nachhaltige forstwirtschaftliche Biomasse zur Herstellung von Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen (Nachhaltige forstwirtschaftliche Biomasse-Verordnung – NFBioV)

Ansprechpartnerin: Frau Mag. Cristina Kramer

Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 geändert wird (Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 – Novelle 2023, GSNE-VO 2013 – Novelle 2023)

Ansprechpartnerin: Frau DI Claudia Hübsch

Vorschlag für eine Verordnung des Rates 2022/0339 (NLE) zu mehr Solidarität durch eine bessere Koordinierung der Gasbeschaffung

Ansprechpartnerin: DI Renate Kepplinger

Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 geändert wird (SNE-V 2018 - Novelle 2023

Ansprechpartnerin: Frau DI Claudia Hübsch

Verordnung mit der die Kraftstoffverordnung 2012 (Novelle der KVO 2012) geändert wird

Ansprechpartnerin: Frau DI Claudia Hübsch

Verordnung mit der die Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 geändert wird (Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 – 4. Novelle 2022, GSNE-VO 2013 – 4. Novelle 2022)

Ansprechpartnerin: Frau DI Claudia Hübsch

Gas-Marktmodell-Verordnung 2020 (GMMO-VO 2020) – 2. Novelle 2022 und Erdgas-Clearingentgelt-Verordnung 2021 – Novelle 2022

Gas-Marktmodell-Verordnung 2020 (GMMO-VO 2020) – 2. Novelle 2022

Erdgas-Clearingentgelt-Verordnung 2021 – Novelle 2022

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Bundesgesetz über die Förderung des Ausstiegs aus russischem Erdgas und der Diversifizierung des Erdgasbezugs aus anderen Quellen (Gasdiversifizierungsgesetz 2022, GDG 2022)

wurde am 30.6.2022 kundgemacht (BGBl I 95/2022)

die Änderung wurde am 19.7.2022 kundgemacht (BGBl I 107/2022)

EAG-Marktprämien VO



Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Strompreiskosten-Ausgleichsgesetz (SAG 2022)

Stellungnahmen bitte bis 28.6.2022 einbringen.

Entwurf Bundesgesetz zum Ausstieg aus der fossil betriebenen Wärmebereitstellung (Erneuerbare-Wärme–Gesetz - EWG)

Stellungnahmen bitte bis 28.6.2022 einbringen.



Ansprechpartner: Mag. Marus Oyrer

E-EnLD-VO 2017 – Novelle 2022 und Gas-Energielenkungsdaten Verordnung 2017 - Novelle 2022

Entwurf zweier delegierter Rechtsakte zu RED II

Stellungnahmen bitte bis 15.6.2022 einbringen.

Ansprechpartnerin: DI Renate Kepplinger

Bundesgesetz, mit dem das Gaswirtschaftsgesetz 2011 (GWG 2011) geändert wird

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

EK-Vorschlag zur Änderung von RED, EPBD und EED

Stellungnahmen bitte bis 23.6.2022 einbringen.

Ansprechpartnerin: DI Renate Kepplinger

Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 geändert wird (Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 – 2. Novelle 2022, GSNE-VO 2013 – 2. Novelle 2022)

Ansprechpartnerin: DI Claudia Hübsch



Bundesgesetz, mit dem das Gaswirtschaftsgesetz 2011 (GWG 2011) geändert wird

Ansprechpartnerin: Frau DI Claudia Hübsch



EAG-Investitionszuschüsseverordnung

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer



Konsultationsdokument zur Umsetzung des Netzkodex über harmonisierte Fernleitungsentgeltstrukturen (TAR NC)

Konsultationsdokument

xls-Dokument, mit dem die Berechnungen nachvollzogen werden können

Stellungnahmen bitte bis 23.2.2022 einbringen.

Ansprechpartnerin: Frau DI Claudia Hübsch



Bundesgesetz über die Förderung von Maßnahmen in den Bereichen der Wasserwirtschaft, der Umwelt, der Altlastensanierung einschließlich des Flächenrecyclings, der Biodiversität und zum Schutz der Umwelt im Ausland sowie über das österreichische JI/CDM-Programm für den Klimaschutz (Umweltförderungsgesetz – UFG) – Novellierung

Ansprechpartnerin: Frau DI Claudia Hübsch

EU-Verordnung zur Reduktion von Methanemissionen

Stellungnahmen bitte bis 13.1.2022 einbringen.

Ansprechpartnerin: DI Claudia Hübsch



Strom-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 - Novelle 2022 (SNE-V 2018 – Novelle 2022)

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 - Novelle 2022

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 – 2. Novelle 2021



Herkunftsnachweispreis-Verordnung 2022 – HKN-V 2022

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Konsultation Netzentwicklungsplan Strom Übertragungsnetz 2021

Stellungnahmen bitte bis 10.10.2021 einbringen.

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer



Verordnung des Vorstands der E-Control, mit der die Gas-Marktmodell-Verordnung 2020 geändert wird (GMMO-VO 2020 – Novelle 2021)

Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft zu dem Begutachtungsentwürfe der Sonstigen Marktregeln Kapitel 2 und 4 Gas Novelle 2021 und Strom Sonstige Marktregeln Kapitel 6 - Novelle 2021



Stellungnahmen bitte bis 20.9.2021 einbringen.



Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer



Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 - 2. Novelle 2021

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer



Überarbeitung der Richtlinie zur Energieeffizienz (EED)

Stellungnahmen bitte bis 10.9.2021 einbringen.

Ansprechpartnerin: Mag. Verena Gartner

Klima- und Energiefonds Jahresprogramm 2021

Ansprechpartnerin: DI Claudia Hübsch

Vorschlag der EK zur Überarbeitung der Effort Sharing Regulation (Lastenteilungsverordnung)

Ansprechpartner: Mag. Marus Oyrer

Regulation on ensuring a level playing field for sustainable air transport



Stellungnahmen bitte bis 24.8.2021 einbringen.

Ansprechpartnerin: DI Claudia Hübsch

EU-VO Alternative Kraftstoffe Infrastruktur

Ansprechpartnerin: DI Claudia Hübsch

Überarbeitung der Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Erneuerbaren-RL/RED III)

Ansprechpartnerin: Mag. Verena Gartner



Öffentliche Konsultation zu neuen Regeln für den Gas- und Wasserstoffmarkt

Ansprechpartnerin: Mag. Verena Gartner

Öffentliche Konsultation zur Überarbeitung der Gebäudeeffizienz-Richtlinie (EPBD)

Ansprechpartnerin: Mag. Verena Gartner



Verordnung, mit der die Personenkraftwagen-Verbraucherinformationsverordnung 2018 geändert wird (Pkw-VIV 2018 Novelle 2021)

Ansprechpartnerin: DI Claudia Hübsch



Öffentliche Konsultation zum Vorschlag für einen Gesetzentwurf zur Reduzierung von Methanemissionen

Stellungnahmen bitte bis 21.4.2021 einbringen.

Ansprechpartnerin: Mag. Verena Gartner



Klima- und Energiefonds Jahresprogramm 2020

Ansprechpartnerin: DI Claudia Hübsch

Überarbeitung der Energieinfrastruktur-Verordnung (TEN-E-VO)

Ansprechpartnerin: Mag. Verena Gartner

Ökostromförderbeitragsverordnung 2021 und ÖkostrompauschaleVO 2021

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Novelle der Kraftstoffverordnung 2012



Ansprechpartnerin: DI Claudia Hübsch



Öffentliche Konsultation zur Überarbeitung der Erneuerbaren-Richtlinie (RED)

Ansprechpartnerin: Mag. Verena Gartner

Öffentliche Konsultation zur Überarbeitung der Energieeffizienz-Richtlinie (EED)

Ansprechpartnerin: Mag. Verena Gartner

Taxonomie-VO: Delegierter Rechtsakt zu den Umweltzielen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel.

Stellungnahmen bitte bis 14.12.2020 einbringen.



Ansprechpartnerin: Mag. Verena Gartner

Aktionsplan gemäß EU-Strombinnenmarkt-VO (Entwurf)

Stellungnahmen bitte bis 30.11.2020 einbringen.

Ansprechpartnerin DI Claudia Hübsch

Verordnung mit der die Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 geändert wird (Gas-Systemnutzungsentgelte-VO 2013 – Novelle 2021, GSNE-VO 2013 – Novelle 2021)

Ansprechpartnerin: DI Claudia Hübsch

Verordnung mit der die Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 geändert wird (SNE-V 2018 - Novelle 2021)

Ansprechpartnerin: DI Claudia Hübsch



70%-Kriterium gemäß EU-Strombinnenmarkt-VO



Konsultation des Netzentwicklungsplans 2020

Ansprechpartnerin: DI Claudia Hübsch



Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzespaket – EAG-Paket

EAG-Befreiungsverordnung



Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2020

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Gas-Marktmodell-Verordnung 2020 – GMMO-VO 2020



Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer



Verordnung über die Bestimmung des Ökostromförderbeitrags für das Kalenderjahr 2020 (Ökostromförderbeitragsverordnung 2020)

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Bundesgesetz mit dem das Erdölbevorratungsgesetz 2012 geändert wird

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Systemnutzungsentgelte-VO Strom 2020 (SNE-V 2020)

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Systemnutzungsentgelte-VO GAS 2020 (GSNE-VO 2020)



Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer



Verordnung, mit der die Personenkraftwagen-Verbraucherinformationsverordnung 2018 – Pkw-VIV 2018 geändert wird

Ansprechpartnerin: DI Claudia Hübsch



Änderung zu § 15 EEffG

Stellungnahmen bitte bis 29.10.2019 einbringen.

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Herkunftsnachweispreis-Verordnung 2020 (HKN-V 2020)



Ansprechpartnerin: DI Claudia Hübsch

EPBD: Konsultation zum Intelligenzfähigkeitsindikator (SRI)

Stellungnahmen bitte bis 1.10.2019 einbringen



Ansprechpartnerin: MMag. Verena Gartner

Finanzierungspolitik der EIB im Energiesektor

Ansprechpartnerin: MMag. Verena Gartner



ACER-Konsultation zum zukünftigen Gas-Paket („The Bridge beyond 2050“)

Ansprechpartnerin: MMag. Verena Gartner



„Nachhaltige Finanzierung“: 2. Konsultationen zur Taxonomie

Ansprechpartnerin: MMag. Verena Gartner

Stellungnahmen bitte bis 29.08.2019 einbringen.

Konsultation zu gemeinsamen Ölinfrastruktur-Projekten (PCI-Liste)



Ansprechpartnerin: MMag. Verena Gartner

Stellungnahmen bitte bis 20.09.2019 einbringen.

OIB-Dokument zur Langfristigen Renovierungsstrategie (LTRS)



Ansprechpartnerin: MMag. Verena Gartner

Stellungnahmen bitte bis 20.09.2019 einbringen.



Bundesgesetz, mit dem das Ökostromgesetz 2012 (ÖSG 2012) geändert wird

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Konsultation zu gemeinsamen Gas-Infrastruktur-Projekten (4. PCI-Liste)

Ansprechpartnerin: MMag. Verena Gartner



Gaskennzeichnungsverordnung



Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer



Konsultation zu gemeinsamen Strominfrastruktur-Projekten (4. PCI-Liste)

Ansprechpartnerin: MMag. Verena Gartner



Verordnung über die Bestimmung des Ökostromförderbeitrags für das Kalenderjahr 2019 (Ökostromförderbeitragsverordnung 2019)



Entwurf des Integrierten nationalen Energie- und Klimaplans für Österreich



Ansprechpartner: Mag. Marus Oyrer



Strom-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 – Novelle 2019



Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer



Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 – Novelle 2019

Ansprechpartnerin: Mag. Cristina Kramer

Verordnung über technische Spezifikationen für Ladepunkte und für Tankstellen für alternative Kraftstoffe (SLTAK-V)

Ansprechpartnerin: DI Claudia Hübsch



Konsultation: Die künftige Klima- und Energiepolitik – eine Strategie für die langfristige Verringerung der Treibhausgasemissionen in der EU

Ansprechperson: MMag. Verena Gartner

Pkw-Verbraucherinformationsverordnung Novelle 2018

Herkunftsnachweispreis-Verordnung 2019

Lastprofilverordnung 2018 - LPV 2018



Endbericht "First Edition of the Bidding Zone Review"

Jahresprogramm 2018 des Klima- und Energiefonds

Ansprechperson: DI Claudia Hübsch

Entwurf für eine Novellierung des Umweltförderungsgesetzes

Ansprechperson: DI Claudia Hübsch



Konsultationsprozess - Modalitäten für Regelreserveanbieter in Österreich

Ansprechperson. MMag. Verena Gartner

Entwurf einer Integrierten Klima- und Energiestrategie (IKES)

Ansprechperson: Mag. Marus Oyrer

Entwurf der EU-Durchführungsverordnung (DVO) „Preisvergleichsmethoden alternative Kraftstoffe“ - Begutachtung

Ansprechperson: DI Claudia Hübsch



Bundesgesetz zur Festlegung einheitlicher Standards beim Infrastrukturaufbau für alternative Kraftstoffe

Ansprechperson: DI Claudia Hübsch



Ökostrom – Verordnungen 2018

Ansprechperson: Mag. Cristina Kramer

Verordnung mit der die Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO), geändert wird (IME-VO Novelle 2017)

Ansprechperson: Mag. Cristina Kramer



Netzbenutzerkategorien-Verordnung

Ansprechperson: DI Claudia Hübsch



Vorschlag zur Änderung der bestehenden Gasrichtlinie (2009/73/EG)

Ansprechperson: MMag. Verena Gartner

Clearingentgelt-Verordnungen Strom und Gas 2018

Ansprechperson: DI Claudia Hübsch



Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Kraftstoffverordnung 2012

Ansprechperson: MMag. Verena Gartner



Konsultation „Koordinierter Netzentwicklungsplan und Langfristige Planung 2017 für die Erdgas-Verteilernetzinfrastruktur in Österreich“

Ansprechperson: DI Claudia Hübsch



Konsultation zu neuen Marktregelentwürfen / Consultation of new market rules drafts

Entwürfe-Übersicht

Die Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft hat die Verordnung veröffentlicht. In Kapitel 1 wurde eine Anpassung in der Begriffsbestimmung der Messdifferenz vorgenommen. In Kapitel 2 und 3 wurden Änderungen aufgrund der Verkürzung der Vorlaufzeit von Mengenanmeldungsänderungen analog zu § 34 Abs. 3 GMMO-VO vorgenommen. Die Kommunikation zwischen Fernleitungsnetzbetreibern bzw. VHP-Betreiber und Bilanzgruppenverantwortlichen hat gemäß Art. 21 Interoperability Network Code ab 1.Februar 2018 zwingend mittels Datenformat Edig@s-XML und Übertragungsprotokoll AS4 zu erfolgen. Die Verwendung von KISS-A via SMTP für die in Kapitel 2 definierten Datenaustausche wird aufgrund der Stellungnahmen bis 1. April 2019 weiter möglich sein.

Ansprechperson: Mag. Cristina Kramer

Herkunftsnachweispreis-Verordnung 2018

Ansprechperson: Mag. Cristina Kramer



GAS Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018

Konsultation 3. Liste der "Vorhaben von gemeinsamen Interesse"-PCI

Ansprechperson: MMag. Verena Gartner



Verordnung über den Elektrizitätsbinnenmarkt und Richtlinie mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt



Ansprechperson: MMag. Verena Gartner



Vorschlag für eine Verordnung über das Governance-System der Energieunion

Ansprechperson: MMag. Verena Gartner



Ökostrompaket

Ansprechperson: Mag. Cristina Kramer

KraftstoffVO 2012 - Novelle 2017



Ansprechperson: DI Claudia Hübsch



Umgestaltung der Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Erneuerbaren-Richtlinie/RED)

Ansprechperson: MMag. Verena Gartner



Vorschlag der EK zur Revision der ACER-Verordnung

Zusammenfassung der WKÖ-Stellungnahme



Vorschlag für eine Verordnung zur Gründung einer Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (Neufassung): Deutsch, Englisch

Annex zum Vorschlag

Deutsch, Englisch

Stellungnahme

Ansprechperson: MMag. Verena Gartner



Verordnungsvorschlag zur Gewährleistung der Sicherheit der Elektrizitätsversorgung

Ansprechperson: MMag. Verena Gartner



Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden

Ansprechperson: MMag. Verena Gartner



Überarbeitung der Energieeffizienz-Richtlinie (EED; 2012/27/EG)

Ansprechperson: MMag. Verena Gartner



Verordnung mit der der Förderbeitrag für Ökostrom für das Kalenderjahr 2017 bestimmt wird (Ökostromförderbeitragsverordnung 2017)

Ansprechperson: Mag. Cristina Kramer

Verordnung mit der die Ökostrom-Einspeisetarifverordnung 2016 (ÖSET-VO 2016) geändert wird

Ansprechperson: Mag. Cristina Kramer



Novelle zum Umweltförderungsgesetz (UFG) und Aufhebung des Bundesgesetzes, mit dem zusätzliche Mittel für Energieeffizienz bereitgestellt werden

Ansprechperson: DI Claudia Hübsch



Ansprechperson: Mag. Cristina Kramer



Konsultation zum Entwurf der 2. Novelle 2016 zur Gas-Marktmodellverordnung 2012

Entwurf, Vorblatt und Erläuterungen

Die Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft hat die Verordnung veröffentlicht. In § 5 wurde ein Kapazitätsumwandlungsdienst aufgenommen. Darüber hinaus wurden Regelungen in den §§ 16 und 17 für den Netzzugang von Speicherunternehmen sowie Produzenten und Erzeugern von biogenem Gas ergänzt. Änderungen gibt es darüber hinaus hinsichtlich einer Vorlaufzeitverkürzung von Mengenanmeldungsänderungen und bei der Bestimmung der zu verwendenden Datenformate und Kommunikationswege (siehe auch Anpassungen der Sonstigen Marktregeln Kapitel 2 und 3)

wurde am 3. Mai 2018 kundegemacht (BGBl II 87/2018)

Ansprechperson: Mag. Cristina Kramer



Bundesgesetz, mit dem das Personenkraftwagen-Verbraucherinformationsgesetz geändert wird (Pkw-VIG Novelle 2016)

Ansprechperson: DI Claudia Hübsch



Abstimmung einer WKÖ-Position zur Überarbeitung der Energieeffizienz-Richtlinie (2012/27/EU)



Ansprechperson: MMag. Verena Gartner

Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den Stromnetzbereich (Tarife 2.0)

Ansprechperson: DI Claudia Hübsch



Konsultation bezüglich der Rationalisierung von Planungs- und Berichterstattungsverpflichtungen als Teil der Governance der Energieunion

Ansprechperson: MMag. Verena Gartner



Konsultation zur Vorbereitung einer neuen Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen für den Zeitraum nach 2020

Konsultation zur Überprüfung der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz

Ökostrom-Einspeisetarife, Förderbeiträge

Ökostromeinspeisetarifverordnung:

Ökostromförderbeitragsverordnung:

Neuerlassung der Clearingentgelt-Verordnungen Strom und Gas 2016

Entwurf

Erdgas-Clearingentgelt-Verordnung 2016 wurde am 21.12.2015 kundgemacht (BGBl II 433/2015)



Systemnutzungsentgelte-Verordnungen Strom und Gas (Novellen 2016)

Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Entgelte für die Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 geändert wird (Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 – Novelle 2016, GSNE-VO 2013 – Novelle 2016): Begutachtung, Erläuterungen



Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2012 (SNE-VO 2012) geändert wird (Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2012-Novelle 2016, SNE-VO 2012-Novelle 2016)

Begutachtung, Erläuterungen



Gas:

Mit dem vorliegenden Entwurf einer Novelle zur Gas-SNE-VO 2013 werden die Systemnutzungsentgelte ab 1.1.2016 angepasst.

Die Entwicklung der Netznutzungsentgelte ist durch mehrere Faktoren beeinflusst. Dies sind die Kosten der Netzebene 1, deren Verteilung auf die Netzbereiche durch die Methodik der Kostenwälzung (vgl. zu § 14) bestimmt ist, die direkten Kosten der Netzbetreiber im Netzbereich sowie die Mengenentwicklung in den Netzbereichen.

Die heurige Novellierung der Entgeltverordnung war geprägt von einem stark witterungsbedingten Mengenrückgang auf der Netzebene 3 um 13,66 % und teilweise auch auf Netzebene 2, weshalb die Entgelte in beinahe allen Netzbereichen eine Steigerung erfuhren. Durch die gesetzliche Anordnung der Aufrollung von Mindererlösen über das Regulierungskonto gem. § 71 GWG 2011 erhöhten sich die anzuerkennenden Kosten der Netzbetreiber, um die Mindererlöse des Kalenderjahres 2014 auszugleichen. Weiters verstärkte sich die Entgeltentwicklung zusätzlich durch die sinkende Tarifierungsmenge. In Tirol wurde die durchschnittliche Entgelterhöhung von 11,53 % durch Investitionen in das Erdgasnetz verursacht. Durch die Erschließung neuer Gebiete wird in Zukunft von einer steigenden Absatzmenge und dadurch wieder sinkenden Entgelten ausgegangen. Zusätzlich wird der Effekt durch Netzebenenwechsel einzelner Kunden auf die Netzebene 2 verstärkt. Lediglich im Netzbereich Vorarlberg konnten die Entgelte auf der Netzebene 3 leicht gesenkt werden, da die Erlösentwicklung im Vergleich zu anderen Netzbetreibern stabil blieb.

Um den gravierenden Entgeltsteigerungen des Netzbereiches aufgrund der sinkenden Abgabemengen für die Zukunft entgegen zu wirken, wird das monatliche pauschale Entgelt von 250 Cent/Monat auf 300 Cent/Monat erhöht. Daher werden die Zahlungsströme auch bei witterungsbedingter Absatzschwankung zum Teil stabilisiert. Im Gegenzug wurden die verbrauchsabhängigen Entgelte der Netzebene 3 in der Zone 1 reduziert.

Strom:

Mit dem vorliegenden Entwurf einer Novelle zur SNE-VO 2012 werden die Systemnutzungsentgelte im Elektrizitätsbereich ab 1.1.2016 neu bestimmt.

Bei den aktuellen Netznutzungsentgelten kommt es allerdings in sämtlichen Netzbereichen zu Erhöhungen, was auf folgende allgemeine Faktoren zurückzuführen ist:

Erhöhung der anzuerkennenden Kosten wegen geringerer Abgabemengen an Netzkunden aufgrund des Regulierungskontos gem. § 50 ElWOG 2010

Niedrigere Mengenbasis für die Entgeltbestimmung

Anstieg der Investitionen in den letzten Jahren für den Ausbau bzw. die Erneuerung der Netze

Im Bereich der Netzverlustentgelte gibt es deutliche Veränderungen, die im Wesentlichen auf Effekten aus der Berücksichtigung von höchstgerichtlichen Entscheidungen beruhen. Hintergrund der Verfahren ist, dass Erzeuger seit dem Jahr 2009 zur Zahlung von Netzverlustentgelten verpflichtet sind. Für die Jahre 2009 bis 2011 wurden von zahlreichen Erzeugern Gerichtsverfahren gegen die Entgeltverrechnung angestrengt. In der den Entgelten für 2016 zu Grunde liegenden Kostenbasis wurden die Rückzahlungserfordernisse aus individuellen Gerichtsentscheidungen und die auf Basis von Höchstgerichtsentscheidungen getroffenen Vergleiche netzebenenkonform berücksichtigt. Nach Durchführung der Kostenwälzung ergeben sich hieraus unterschiedliche Kostenbelastungen für die einzelnen Netzebenen. Hierbei handelt es sich um einen einmalig im Rahmen dieser Novelle behandelten Effekt, weshalb bei der Entgeltentwicklung für 2017 in den Netzbereichen mit starken Entgeltsteigerungen spürbare Senkungen zu erwarten sind. Die betroffenen Netzbereiche sind neben dem Übertragungsnetz vor allem Niederösterreich, Salzburg, Steiermark, Vorarlberg und Wien. In Summe ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine um rd. 5,5% höhere Kostenbelastung durch Netzentgelte im Jahr 2016 bei gleichem Verbrauchsverhalten der Kunden. Trotz dieser Erhöhung liegen die Entgelte des Jahres 2016 um durchschnittlich rd. 24% unter jenen aus 2001.

Netzbereiche:

Zu einzelnen Netzbereichen:

Netzbereich Niederösterreich: zum einen eine deutliche Ausweitung der Investitionstätigkeit, zum anderen Kosten, die im Zusammenhang mit Netzverlustentgelten geführter Verfahren angefallen sind. Damit ergeben sich zumeist Erhöhungen um rd. 10,5% für Netznutzungs- und Netzverlustentgelte.

Netzbereich Salzburg: moderate Erhöhungen im Bereich der Netznutzungsentgelte; bei den Netzverlustentgelten zeigt sich allerdings der gleiche Effekt wie in Niederösterreich.

Netzbereich Steiermark: gehört zu den Netzbereichen mit den geringsten Erhöhungen des Netznutzungsentgelts. Im Durchschnitt ergibt sich allerdings vor allem auf Netzebene 3 doch eine stärkere Erhöhung aufgrund des zuvor beschriebenen Einmaleffekts aus den Verfahren in Zusammenhang mit Netzverlustentgelten.

Netzbereich Vorarlberg: auch hier neben einer gleichmäßigen Erhöhung der Netznutzungsentgelte aufgrund der Verfahren in Zusammenhang mit Netzverlustentgelten stärkere Erhöhungen der Netzebenen 3 bis 5.

Netzbereich Wien: wiederum ein vergleichbares Bild, allerdings ist die stärkere Erhöhung der Netzverlustentgelte nur auf die Netzebenen 3 und 4 beschränkt.

Netzbereich Tirol: signifikante Steigerung des Netznutzungsentgelts aufgrund von Investitionen (insbesondere Seiltausch im Hochspannungsnetz sowie Investitionen in ein Umspannwerk) und Aufrollungen bei den vorgelagerten Netzkosten gepaart mit der bereits allgemein beschriebenen Mengenreduktion.

Netzbereich Innsbruck: vergleichbare Entwicklung zu Tirol, allerdings sind hier der Mengenrückgang und dessen Effekte deutlich stärker ausgeprägt.

Netzbereich Kleinwalsertal: außergewöhnliche Entwicklungen; hier entstehen die höchsten Steigerungen der Entgelte zwischen 2015 und 2016, wobei der Sondereffekt zum Tragen kommt, dass dieses Netzgebiet nur an einen deutschen vorgelagerten Netzbetreiber angeschlossen ist und eine außerordentliche Erhöhung der vorgelagerten deutschen Netzkosten erfolgt ist. Daher sind diese Entgelte für einen sehr kleinen Netzbereich in Österreich nur bedingt mit den anderen Netzbereichen vergleichbar.



Energieeffizienzgesetz – Richtlinienverordnung



Herkunftsnachweispreisverordnung 2016



Text WKÖ-Begleitschreiben

Die Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft hat den Entwurf der Herkunftsnachweispreisverordnung 2016 übermittelt und zur Begutachtung veröffentlicht.

Mit dem vorliegenden Verordnungsentwurf wird der Preis für die von der Ökostromabwicklungsstelle den Stromhändlern gemäß § 37 Abs. 1 Z 3 Ökostromgesetz 2012 – ÖSG 2012, BGBl. Nr. I 75/2011, zuzuweisenden Herkunftsnachweise für das Jahr 2016 festgelegt. Er soll von derzeit

1 Euro/MWh auf 0,50 Cent/MWh im Jahr 2016 abgesenkt werden.

Öffentliche Konsultation zur Überarbeitung des Beschlusses über zwischenstaatliche Energieabkommen (IGAs)



Änderung der Anlage 3 zum Gaswirtschaftsgesetz 2011



wurde am 14.08.2015 kundgemacht (BGBl II 226/2015)

Vorschlag für eine Verordnung zur Festlegung eines Rahmens für die Energieeffizienzkennzeichnung (Energy Label)

Konsultationen über die Gestaltung des europäischen Strommarktes und die Risikovorsorge im Hinblick auf die Sicherheit der Elektrizitätsversorgung

Konsultation zur Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden

Energieunion – Koordinierung einer WKÖ-Position

Konsultation: Überarbeitung der Verordnung zur Gas-Versorgungssicherheit

Konsultation „Liste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse“ - PCI

Energieinfrastrukturgesetz



Begutachtungsentwurf Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 und Neuerungen ab 1.1.2015 / Consultation of the draft amendment of the Gas System Charges Ordinance and news for 1.1.2015

Ökostromförderbeitragsverordnung und Ökostrompauschale-Verordnung

Herkunftsnachweispreisverordnung 2015 der Energie-Control Austria

EK Mitteilung "Energieeffizienz und ihr Beitrag zur Energieversorgungssicherheit und zum Rahmen für die Klima und Energiepolitik bis 2030"

Verordnung mit der die Erdölstatistik-Verordnung 2011 geändert wird



Gas-Marktmodell-Verordnung 2012 Novelle 2014; Verordnung des Vorstands der E-Control mit der die Gas-Marktmodell-Verordnung 2012 geändert wird (GMMO-VO Novelle 2014)

Energieeffizienzpaket des Bundes

Bundesenergieeffizienzgesetz und KWK-Punkte Gesetz

Wechselverordnung Strom und Gas 2014

Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Entgelte für die Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 geändert wird (3. Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 – Novelle 2014, 3. GSNE-VO 2013 – Novelle 2014)



Entwurf, Erläuterungen

Beschlussfassung, Erläuterungen

wurde am 31.3.2014 kundgemacht (BGBl. II Nr. 69/2014)

konsolidierte Fassung

Die Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft hat die Verordnung veröffentlicht. Mit der Novelle wird ein Entgelt für die Dienstleistung des Netzbetreibers erlassen, wodurch Netzbenutzer zu Nominierungen zur Ausspeisung aus dem Marktgebiet Ost und zur gleichzeitigen unmittelbaren sowie übereinstimmenden Einspeisung in das – durch Leitungen nicht unmittelbar verbundene – tschechische Marktgebiet berechtigt werden. Dadurch wird für Netzbenutzer eine unmittelbare Verbindung zwischen dem österreichischen Marktgebiet Ost und dem tschechischen Gasmarkt geschaffen. Das tatsächliche Angebot dieser Dienstleitung ist abhängig vom Zustandekommen einer Vereinbarung der involvierten Fernleitungsnetzbetreiber.



Novelle der Kraftstoffverordnung

„Retail Energy Market” – Konsultation der EU-Kommission

„Review of progress towards the 2020 energy efficiency objective and a 2030 energy efficiency policy framework” – Konsultation der EU-Kommission

Hintergrund & Zweck der Konsultation

Diese Konsultation der Europäischen Kommission dient dazu, den Fortschritt hinsichtlich des 20 % Energieeffizienz-Einsparziels für 2020 abzuschätzen sowie als Follow-Up der Mitteilung „A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030“.

Die Kommission geht davon aus, dass das 20 % Ziel im Bereich Energieeffizienz nicht erreicht wird. Folge dessen soll schon frühzeitig eruiert werden, welche politischen Möglichkeiten bestehen bzw. welche Maßnahmen gesetzt werden könnten, um das Ziel doch noch zu erfüllen. Die Rückmeldungen auf die Konsultation sollen in die Überprüfung der Energieeffizienz-Richtlinie einfließen.

Zum Fragebogen im Detail

Der 8-seitige Fragebogen besteht aus 2 Teilen und mischt sich aus Multiple-Choice (Großteils Ja/Nein/keine Meinung) und offenen Fragen (teilweise mit Zeichenbegrenzung) zusammen:

Energieeffizienzziele und Maßnahmen Energieeffizienz in den einzelnen Sektoren

EK Mitteilung "Ein Rahmen für die Klima- und Energiepolitik im Zeitraum 2020-2030"

Klima- und Energiefonds - Jahresprogramm 2014

Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Entgelte für die Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 geändert wird (2. GSNE-VO 2013 – Novelle 2014)

wurde am 31.1.2014 kundgemacht (BGBl II 20/2014)

Verordnung, mit der die Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend, mit der die Ökostrom-Einspeisetarifverordnung 2012 (ÖSET-VO 2012) geändert wird

Ökostromförderbeitragsverordnung 2014

Die geplante Erhöhung der Förderbeiträge wird sich im nächsten Jahr um die 32 % bewegen. Dies ist einerseits durch den Abbau der Warteschlange bei der OeMAG und andererseits durch die Erhöhung des jährlichen Fördervolumens auf 50 Mio. Euro bedingt.



Systemnutzungsentgelte-Verordnung STROM 2014 der Regulierungskommission der Energie Control Austria

Erfreulicherweise sind im österreichischen Durchschnitt auf allen Netzebenen und in allen Bundesländern die Systemnutzungstarife gesunken.

Verordnung des Vorstands der E-Control über den Preis von durch die Ökostromabwicklungsstelle zuzuweisenden Herkunftsnachweise 2014 (Herkunftsnachweispreis-Verordnung 2014, HKN-VO 2014)

Den Entwurf finden Sie auch auf der Homepage der E-Control.

Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Entgelte für die Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 geändert wird (Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 – Novelle 2014, GSNE-VO 2013 – Novelle 2014)

Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der nähere Kostenarten gemäß § 59 Abs. 6 Z 6 ElWOG 2010 bestimmt werden (Strom-NBK-VO)

Der vorliegende Verordnungsentwurf bestimmt nähere Kostenarten der nicht beeinflussbaren Kosten (Finanzierungskosten und Personalkosten), die aufgrund

gesetzlicher Vorschriften im Zuge von Ausgliederungen, welche dem Grunde nach zum Zeitpunkt der Vollliberalisierung des Elektrizitätsmarktes mit 1. Oktober 2001 bestanden haben, anfallen.

Verordnung des Vorstands der E-Control, mit der die Verordnung des Vorstands der E-Control über die Qualität der Netzdienstleistungen (NetzdienstleistungsVO Strom 2012, END-VO 2012) geändert wird (NetzdienstleistungsVO Strom 2012-Novelle 2013, END-VO 2012-Novelle 2013)

Konsultation AB MGM (2x) / Kapitel 3 der Sonstigen Marktregeln

Aufgrund der am 29.03.2013 im BGBl. II Nr. 88/2013 erschienenen Änderung der Gas-Marktmodell-Verordnung 2012 (GMMO-VO Novelle 2013) wurden die Allgemeinen Bedingungen des Marktgebietsmanagers für das Rechtsverhältnis zu den Bilanzgruppenverantwortlichen (AB MGM-BGV) und für die Nutzung der Online-Plattform (AB MGM-Portalnutzung) angepasst, ebenso wie das Kapitel 3 der Sonstigen Marktregeln.



Bundesgesetz, mit dem das Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010, das Gaswirtschaftsgesetz 2011 und das Energie-Control-Gesetz geändert werden (REMIT- und Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz)

Verordnung mit der die Gas-Marktmodell-Verordnung 2012 geändert wird (GMMO-VO Novelle 2013)

Konsultationspapier 3. Regulierungsperiode Stromnetz

Jahresprogramm 2013 des Klima- und Energiefonds

Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Energieeffizienzgesetz, das Bundesgesetz, mit dem der Betrieb von bestehenden hocheffizienten KWK-Anlagen über KWK-Punkte gesichert wird, und das Bundesgesetz, mit dem zusätzliche Mittel für die Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen bei kleinen und mittleren energieverbrauchenden Unternehmen bereitgestellt werden, erlassen werden und das Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz, das Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010, das Gaswirtschaftsgesetz 2011, das Energie-Control-Gesetz und das KWK-Gesetz geändert werden (Energieeffizienzpaket des Bundes)

Verordnung zum Ökostromförderbeitrag 2013

Kraftstoffverordnung 2012

wurde am 03.12.2012 kundgemacht (BGBl II 398/2012)

Verordnung über den Preis von durch die Ökostromabwicklungsstelle zuzuweisenden Herkunftsnachweise 2013 (Herkunftsnachweispreis-Verordnung 2013, HKN-VO 2013)

ClearinggebührVO Strom und Gas

Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Entgelte für die Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 geändert wird (Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 – Novelle 2013, GSNE-VO 2013 – Novelle 2013)

Verordnung des Vorstands der E-Control betreffend die Anordnung statistischer Erhebungen über gasförmige Energieträger jeder Art (Gasstatistikverordnung 2012 – GStat-VO 2012)

Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2012 (SNE-VO 2012) geändert wird (Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2012-Novelle 2013, SNE-VO 2012-Novelle 2013)

Verordnung der E-Control, mit der die Anforderungen an intelligente Messgeräte bestimmt werden (Intelligente Gas-Messgeräte-AnforderungsVO 2012 – IGMA-VO 2012)

Verordnung des Vorstands der E-Control über die Qualität der Netzdienstleistungen (NetzdienstleistungsVO Strom 2012, END-VO 2012)

Ökostrom-EinspeisetarifeVO 2012

Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Entgelte für die Systemnutzung in der Gaswirtschaft bestimmt werden (Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013, GSNE-VO 2013)

Bundesgesetz über Lenkungsmaßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung (Energielenkungsgesetz 2012 - EnLG 2012)

Verordnung des Vorstands der E-Control zu Regelungen zum Gas-Marktmodell (Gas-Marktmodell-Verordnung 2012)

Bundesgesetz über die Inverkehrbringung von Gasölen für nicht auf See befindliche Binnenschiffe und Sportboote sowie für mobile Maschinen und Geräte

Verordnung des Vorstands der E-Control über die Ausnahme von der Pflicht zur Entrichtung der Ökostrompauschale und über die Kostendeckelung für einkommensschwache Haushalte (Befreiungsverordnung Ökostrom 2012)

Bundesgesetz über die Haltung von Mindestvorräten an Erdöl und Erdölprodukten (Erdölbevorratungsgesetz 2012 - EBG 2012)

Verordnungsentwurf der Energie Control Kommission zu den Herkunftsnachweisen Ökostrom

Gasnetzdienstleistungsqualitäts-Verordnung

Wechselverordnung Strom bzw. Gas

Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der nähere Kostenarten gemäß § 79 Abs. 6 Z 4 GWG 2011 bestimmt werden (GAS-NBK-VO)

Energy Roadmap 2050

Verordnung mit der die Einführung intelligenter Messgeräte festgelegt wird (Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung)

EU-Energieinfrastrukturpaket

Stromkennzeichnungsverordnung

Richtlinie zur Energieeffizienz und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG

Energieausweis-Vorlagegesetz 2012

2. Nationaler Energieeffizienz-Aktionsplan

Versorgungssicherungsgesetz; Novelle

Novelle Ökostromgesetz 2012

EU-Energieeffizienzplan 2011

Bundesgesetz, mit dem Neuregelungen auf dem Gebiet der Erdgaswirtschaft erlassen werden (Gaswirtschaftsgesetz 2011 – GWG 2011)

ElWOG 2010 und Energie-Control-Gesetz

Entwurf, Vorblatt, Erläuterungen, Textgegenüberstellung

Ministerratsvortrag

Presseaussendung

Stellungnahme

1.12.2010: Der Nationalrat hat die Novelle mit 2/3 Mehrheit beschlossen: Abänderungsantrag, Kommentar



Bundesgesetz, mit dem das Erdölbevorratungs-Förderungsgesetz geändert wird

Grund für die Novellierung des Bundesgesetzes ist, dass das Erdölbevorratungs-Förderungsgesetz nach der geltenden Rechtslage die Einhebung eines Haftungsentgeltes verbietet. Dies widerspricht dem geltenden EU-Beihilfenrecht.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird die Haftungsentgeltbestimmung des Erdölbevorratungs-Förderungsgesetzes an die EU-beihilfenrechtlichen Vorschriften angepasst.

Des Weiteren wird die Gelegenheit genützt, um redaktionelle Änderungen vorzunehmen.

Verordnung zur Durchführung der Erneuerbare-Energie-Richtlinie hinsichtlich der Ausgangsstoffe für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe

Zählpunktpauschale-Verordnung

Wettbewerbsbeschleunigungsgesetz im Energiebereich

Änderung des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes, des Gaswirtschaftsgesetzes und des Energie-Regulierungsbehördengesetzes

Wärme- und Kälteleitungsgesetz



Gesetzestext des Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz in der Fassung, die am 10.07.2008 im Plenum des Nationalrates beschlossen wurde

VO der Energie-Control Kommission, mit der das Verfahren zur Ermittlung des angemessenen Entgelts für die Leistungen der Erzeuger zur Beseitigung von Netzengpässen im Übertragungsnetz festgelegt wird (Netzengpassentgelt-Verordnung - NEP-VO)

Vereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Art. 15a-B-VG zur Umsetzung der RL 2006/32/EG über Endenergieeffizienz

Sustainable Consumption and Production - Paket 16. Juli 2008

Paket zur nachhaltigen Konsum- und Produktionspolitik

Überarbeitung von: ÖkodesignRL (Version 2007), EMAS-VO, UmweltzeichenVO

Erläuterung und Begutachtung der WKÖ

Neufassung der EU-Gebäude-Richtlinie

Die Europäische Kommission hat am 13. November 2008 eine überarbeitete EU-Energiestrategiesamt mehreren legislativen Vorschlägen vorgelegt. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt auf den Themen Energieeffizienz und Versorgungssicherheit, wobei in Teilbereichen ein enger Zusammenhang mit dem im Juli 2008 präsentierten Paket zur Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch und zur nachhaltigen Industriepolitik besteht.

In Sachen Energieeffizienz hat die EK einen Vorschlag zur Neufassung der Gebäude-Richtlinie präsentiert. Bisher liegt nur eine englische Sprachversion der RL vor; die deutsche Version werden wir sobald verfügbar nachliefern.

Details zum durchgeführten Folgenabschätzungsverfahren (Impact Assessment) und weitere Dokumente finden Sie auf der Website der GD Energie und Verkehr.

EU-Richtlinien zum Labelling von Produkten und Reifen

EU-Richtlinie über Erdölvorräte

Die Europäische Kommission hat am 13. November 2008 eine überarbeitete EU-Energiestrategiesamt mehreren legislativen Vorschlägen vorgelegt. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt auf den Themen Energieeffizienz und Versorgungssicherheit, wobei in Teilbereichen ein enger Zusammenhang mit dem im Juli 2008 präsentierten Paket zur Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch und zur nachhaltigen Industriepolitik besteht.

In Sachen Versorgungssicherheit hat die EK einen neuen Richtlinienvorschlag über Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen.

Details zum durchgeführten Folgenabschätzungsverfahren (Impact Assessment) und weitere Dokumente finden Sie auf der Website der GD Energie und Verkehr.

EU präsentiert Klima- und Energiepaket

Mit dem Klima- und Energiepaket der EU werden die Zielvorgaben des Europäischen Rates vom März 2007 zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen und zum Ausbau erneuerbarer Energien umgesetzt

Die Europäische Kommission hat am 23. Jänner 2008 ein umfangreiches Klima- und Energiepaket präsentiert. Damit werden insbesondere die Zielvorgaben des Europäischen Rates vom März 2007 zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen und zum Ausbau erneuerbarer Energien umgesetzt.

Die Position der WKÖ:

Stellungnahmen:

Kurzpositionen:

Richtlinie Emissionshandel (ETS) - deutsch, englisch

Entscheidung Effort Sharing - deutsch, englisch

Richtlinie Carbon Capture and Storage (CCS) - deutsch, englisch

Richtlinie Erneuerbare Energien - deutsch, englisch

Ergebnisse

Links:

ETS-Einbeziehung in die Luftfahrt

Erlassung von Bestimmungen auf dem Gebiet der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Gesetz)

Energie-Kennzeichnungs-Richtlinie: Einheitliche Produktinformation über den Ressourcenverbrauch von Haushaltsgeräten

Die EU beabsichtigt die Richtlinie 92/75/EWG zu überarbeiten

Die EU-Kommission bereitet derzeit eine Überarbeitung der Energie-Kennzeichnungs-Richtlinie vor (Richtlinie 92/75/EWG über die Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen durch Haushaltsgeräte mittels einheitlicher Etiketten und Produktinformationen).

Zu diesem Zweck hat die Kommission eine öffentliche Konsultation eingeleitet und ein Arbeitspapier vorgelegt.

Bundesgesetz, mit dem das Umweltförderungsgesetz geändert wird

Bundesgesetz zur Errichtung eines Klima- und Energiefonds

3. Energie Binnenmarktpaket