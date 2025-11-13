Die Liebe zu Autos bleibt sein Antrieb

„Ich habe nie gearbeitet, um Auszeichnungen zu bekommen – mir hat meine Arbeit einfach Freude gemacht.“ Vermutlich sind gerade Sätze wie dieser der Grund, dass Josef Kröpfl sich nun über den Handelsmerkur, den sogenannten Oscar des steirischen Handels, für sein Lebenswerk freuen kann. „Das macht mich schon sehr dankbar“, betont der Steirer, der im Zuge der traditionellen Preisverleihung am 12. November in der Alten Universität in Graz für fast 40 Jahre als erfolgreicher Unternehmer geehrt wurde.

Geboren 1941 in Hartberg als Sohn zweier Landwirte, hatte der einstige Lkw-Fahrer und Versicherungskaufmann schon immer den Wunsch, irgendwann sein eigener Chef zu sein. Ein Traum, der am 22. September 1987 Wirklichkeit wurde, als er mit seiner Frau Rosa die „Kröpfl GesmbH“ mit Sitz in der Raimund-Obendrauf-Straße 18 in Hartberg gründete.Vor Ort entstanden rasch ein Büro, eine Kfz-Werkstätte, eine Spenglerei und eine Ausstellungshalle. „Durch meine Leidenschaft zu Autos wollte ich schon früh eine eigene Werkstätte mit Fahrzeughandel haben – und ich bin sehr dankbar, dass ich mir diesen Wunsch mit viel Arbeit und Fleiß schließlich erfüllen konnte“, erinnert sich Josef Kröpfl heute.

Mercedes-Benz und Oldtimer voll im Fokus

Es war der Beginn einer großen Erfolgsgeschichte. Schon im März 1988 wurde das Unternehmen zur Mercedes-Benz-Vertragswerkstätte und Verkaufsstelle, seit heuer ist man einer von nur zwei Mercedes-Benz-Classic-Partnern in Österreich. 1989 wurde der Betrieb um eine Lackiererei und eine Transporter-Werkstätte erweitert – und das Wachstum ging stetig weiter. Nicht zuletzt, weil Kröpfl sich auch in der Oldtimer-Szene einen Namen machen konnte. So kaufte er im Jahr 1997 die Oldtimersammlung im Schloss Krems­egg, erwarb und erweiterte eine passende Halle und verwirklichte dort auf gesamt 2.300 Quadratmetern ein Oldtimer-Museum, das schon am 8. November desselben Jahres eröffnet wurde. So wurde der Name Kröpfl ein echter Fixpunkt, wenn es um Ein- und Verkauf von Oldtimern geht. Es entstand eine Werkstätte für Oldtimerservice und Restaurierung – im Jahr 2000 wurde dafür eine eigene Verkaufshalle gebaut.

Heute umfasst das Traditionsunternehmen, das mittlerweile von Tochter Elisabeth geführt wird, eine Betriebsfläche von etwa 24.000 Quadratmetern, erst Ende September wurde ein neues Firmengebäude eröffnet. Es hat sich also viel getan, wie auch Josef Kröpfl bestätigen kann – nicht nur im Betrieb selbst: „In meinen fast 40 Jahren als Unternehmer haben sich der Autohandel und auch die Werkstatt total verändert. Die Kunden wissen heute viel besser Bescheid und können sich auch im Internet informieren. Trotzdem sind wir froh, dass immer noch sehr viele Menschen zu uns ins Haus kommen und sich beraten lassen. Gerade das Wochenende wird auch heute sehr gerne genutzt, um sich vor Ort umzuschauen – das ist eigentlich über all die Jahre gleich geblieben.“

Und so fällt der Blick in die Zukunft nach einem so bewegten und erfolgreichen Lebenswerk durchaus positiv aus – vor allem auch mit einem bewussten Rückblick auf das schon Erreichte. Worauf Kröpfl heute besonders stolz ist? „Auf das, was die Firma heute ist. Auf unsere neue Ausstellungs- und Bürohalle, wo sich unsere Kunden trotz Modernität wohlfühlen. Auf 38 Jahre als Mercedes-Benz-Vertragspartner und seit Oktober Mercedes-Benz-Classic-Partner. Und natürlich auf meine Mitarbeiter (rund 40 an der Zahl, Anm.), die mich dabei in all den Jahren unterstützt haben.“ So wird aus einem Traum ein Lebenswerk.



