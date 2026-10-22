Ein „Frontrunner“ unter Ausgezeichneten

Stark wie ein Felsen sind die Unternehmer, die sich heuer in vier Kategorien in die lange Liste der „Top of Styria“-Sieger eingereiht haben. Mit hoher Symbolkraft daher auch die Awards. Gefasste Felsbrocken vom Dachstein, die von WKO-Präsident Josef Herk und LR Willibald Ehrenhöfer überreicht wurden. Ernst Sittinger hat mit der Übernahme der Chefredaktion von Martin Novak dem gleichnamigen Wirtschaftsmagazin optisch ein Facelifting und der Ehrung einen neuen Rahmen im Grazer San Pietro von Angelo Urban verpasst.

© Ripix Die „tops of styria“ 2026 (v.l.n.r.): Ernst Sittinger (Moderator), Markus Posch (tecTrain Qualifizierung & Bildung), Leo Bischof (Bischof Snowboards), Dominik Wieser (Arivo Parksysteme), Julian Kainz und Maximilian Ritter (Studo Software), Birgit Kumpusch (Tischlerei Kumpusch), Uwe Hölzl und Isabel Tropper-Hölzl (Modehaus Hufnagl), Katrin Wallner und Patrick Hart (Lanbiotic Hautpflege), Gabi Lechner (Vizepräsidentin WKO Steiermark), Lukas Kerschdorfer (GuardAero Schutzsysteme), Josef Herk (Präsident WKO Steiermark), Willibald Ehrenhöfer (Wirtschaftslandesrat)

Die Siegerinnen und Sieger 2026

Kategorie Produktion: Tischlerei Kumpusch und Bischof Snowboards

Kumpusch: In ihrem Unternehmen in Gleinstätten verbindet Birgit Kumpusch, die den elterlichen Betrieb 2014 übernommen hat, leidenschaftliches Design, ganzheitliche Raumgestaltung und traditionelle Handwerkskunst mit moderner Robotik.

Bischof Snowboards: Mit seinen nach Maß und von Hand gefertigten Snowboards konnte der Grazer Unternehmer Leo Bischof heuer bereits bei der Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ begeistern.

Kategorie Handel: Hufnagel und Lanbiotic Hautpflege

Das Modehaus Hufnagl in Bad Gleichenberg, geführt von Uwe Hölzl und Isabel Tropper-Hölzl, punktet seit 100 Jahren mit aktuellen Trends für jedes Alter und ganz speziell mit Anlassmode für alle Gelegenheiten.

Lanbiotic Hautpflege: Katrin Wallner und Patrick Hart haben einen weltweit einzigartigen Bakterienstamm entdeckt, der unter dem Namen Lanbiotic Hautpro­bleme nachhaltig lindert.

Kategorie Dienstleistung: Arivo Parksysteme und tecTrain Qualifizierung & Bildung

Arivo: Aus der ursprünglichen Idee, den Zugang zu Garagen digital und damit einfacher zu machen hat Dominik Wieser ein umfassendes Geschäftsmodell für digitale Parkraumbewirtschaftung entwickelt.

Markus Posch, tecTrain, führt ein international tätiges Weiterbildungsunternehmen in Graz, Wien und Linz.

Kategorie Innovation: Guard-Aero Schutzsysteme und Studo Software

Guard-Aero: Lukas Kerschdorfer entwickelt aktive Schutzsysteme gegen kleine, schnelle Angriffsdrohnen, die Fahrzeuge zerstören und Menschenleben gefährden. Studo Software: Maximilian Ritter und Julian Kainz haben das Unternehmen zum Technologiepartner für Universitäten in ganz Europa gemacht, der für effiziente, digitale Verwaltung steht.

© Ripix Herk mit stolzer Unternehmerfamilie: Julian, Anna und der geehrte Manfred Kainz

Manfred Kainz für sein Lebenswerk geehrt

Josef Herk hat ihn in seiner Laudatio als „Frontrunner“ tituliert: Manfred Kainz, der als „Top of Styria“-Unternehmer für sein Lebenswerk geehrt wurde. Und dieses lässt sich auf wenigen Zeilen nur schwer zusammenfassen, bilanziert Kainz doch über viele Jahrzehnte einen höchst unternehmerischen Lebenslauf: Vom Bürokaufmann über Außendienstmitarbeiter bei Master Foods Austria und den Werkzeughandel bis zur Gründung von TCM International, mit der er den Grundstein für seine weltweite Karriere als überaus erfolgreicher Werkzeughändler und führender Dienstleister in der Zerspanung für die Autoindustrie gelegt hat. Kainz war aber auch Gründungsgesellschafter des damaligen AC Styria, des Automobilclusters der Steiermark. Er war Landtagsabgeordneter, er hat den Grundstein für den Erfolg des Red Bull Rings gelegt und sich für Wirtschaftsstandort und das Unternehmertum in vielen Funktionen eingesetzt. Auch als Business-Angel für Jungunternehmer sowie als leidenschaftlicher Vorreiter für die Entwicklung der Area Süd. Diese und noch viel mehr Verdienste untermauern die Auszeichnung für ein Lebenswerk, das Vorbildwirkung hat. Auch für Gäste wie Sigrid Hroch, designierte ORF-Steiermark-Chefin, oder WKO-Vizepräsidentin Gabi Lechner.