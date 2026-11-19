



















Vier bis fünf Jahre Bauzeit, eine gesperrte Röhre, Gegenverkehr in der anderen: So sieht die derzeit bevorzugte Sanierung des Plabutschtunnels aus. Rund 25.000 Fahrzeuge müssten täglich auf das Grazer Stadtgebiet und umliegende Straßen ausweichen, an Spitzentagen noch mehr. Die steirischen Sozialpartner und die Industriellenvereinigung wollen das nicht einfach hinnehmen. Sie verlangen vom Autobahnbetreiber Asfinag eine vollständige Wirtschaftlichkeitsprüfung, bevor weitere Entscheidungen fallen.

Der Grund: Für die Sanierung sind rund 616 Millionen Euro vorgesehen, fertig soll das Projekt 2035 oder später sein. Bei dieser Größenordnung ist die Prüfung aller Varianten keine Kür, sondern Pflicht. Die Verordnung über die Wirtschaftlichkeitsprüfung von Bundesstraßenbauvorhaben erfasst Erhaltungsmaßnahmen ab 50 Millionen Euro. Das zuständige Bundesministerium muss auf Basis einer Nutzen-Kosten-Untersuchung Varianten, Wirkungen und die beste Lösung bewerten. Welche Alternativen dabei untersucht, welche zusätzlichen Fahrzeiten angesetzt und wie diese bewertet wurden, ist bislang offen.

Für Betriebe hat genau das massive Auswirkungen. Beschäftigte brauchen länger zur Arbeit, Lieferungen und Kundentermine werden schwerer planbar, Personal- und Fahrzeugkosten steigen. Auch Schulen und Krankenhäuser könnten schlechter erreichbar sein, von Leibnitz bis Deutschfeistritz. Eine Variante mit niedrigeren Baukosten kann gesamtwirtschaftlich teurer kommen, wenn sie jahrelang Straßen, Unternehmen und Alltag belastet.

„Sicherheit ist nicht verhandelbar. Jahrelanger vermeidbarer Stau aber schon“, betonen Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark, Josef Pesserl, Präsident der Arbeiterkammer, Horst Schachner, Landesvorsitzender des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, und Kurt Maier, Präsident der Industriellenvereinigung. Entscheidend sei die Gesamtbelastung für Gesellschaft und Wirtschaft, nicht nur die Rechnung der Asfinag.

Geprüft werden sollen daher vier Wege: die vorgesehene Generalsanierung, eine beschleunigte Sanierung mit besserer Bauorganisation, eine schrittweise Erhaltung bei gleicher Sicherheit sowie eine dritte Röhre samt weiterhin nötiger Sanierung des Bestands. Für Letztere haben sich die Sozialpartner schon im März starkgemacht; laut einer Untersuchung der Technischen Universität Graz ist sie grundsätzlich machbar. Ob sie auch die wirtschaftlichste Lösung ist, soll die Prüfung zeigen, mit gleichem Betrachtungszeitraum und vergleichbaren Annahmen für alle Optionen.

Als nächste Schritte nennen die Sozialpartner die Offenlegung der Unterlagen und einen unabhängigen Gegencheck. Zudem wollen sie in das angekündigte Gipfelgespräch eingebunden werden.