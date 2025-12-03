Wintersaison startet mit Pistenvergnügen

Der Kälteeinbruch der vergangenen Tage dürfte nicht allen gefallen haben. Den Seilbahnern zaubern die Minusgrade aber ein breites Lächeln ins Gesicht und bescheren ihnen einen frühen Saisonstart. Bereits im November eröffneten die Reiteralm und die Planai, gefolgt von der Riesneralm und dem Hauser Kaibling (alle Termine siehe rechts unten). Im Dezember ziehen auch die kleineren Skigebiete nach – so auch die Rieseralm. Am Zirbitzkogel im Murtal sind die Schneekanonen bereits seit Mitte November im Einsatz. „Das Winterfeeling kommt schon so langsam. Aufgrund der kühlen Temperaturen im Herbst konnten wir schon früh mit dem Beschneien starten“, erzählt Junior-Chef Patrick Stocker. Die Eröffnung am 6. Dezember gilt daher als fix. Den ers­ten Schlepplift hat noch Stockers Großvater in den 1960er-Jahren gebaut. Heute zählt die Rieseralm an Spitzentagen – vornehmlich in den Weihnachsferien und an den Wochenenden – 1.000 Gäste.

Auf der anderen Seite des Zirbitzkogels ist man ebenso positiv gestimmt. In Mühlen (Bezirk Murau) betreibt Reinhard Ferner den Tonnerhüttenlift. Spätestens am 18. Dezember soll man den Schlepplift surren hören. „Wir sind aber optimistisch, dass wir heuer schon früher starten können. Mitte November haben wir schon mit dem Beschneien angefangen. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar kalte Nächte“, erzählt Ferner. Beliebt sei sein kleines Skigebiet vor allem bei Tagesgästen. Vorzugsweise seien es Familien aus der Steiermark und dem angrenzenden Kärnten, die zum Skifahren kämen, aber auch Gäste aus Ungarn, Tschechien, den Niederlanden oder Deutschland. „Die Urlauber aus dem Ausland halten sich hauptsächlich in einem der benachbarten größeren Skigebiete wie dem Kreischberg auf und kommen dann einen Tag zu uns, um Schlitten zu fahren.“

Auch der steirische Seilbahn-Obmann Fabrice Girardoni lässt sein Skigebiet Stuhleck seit Mitte November beschneien. Aktuell werden die Pisten präpariert. Am 5. Dezember startet der Liftbetrieb. Der Branche gehe es gut, und das liege nicht nur an den aktuellen Wetterbedingungen: „Die steirischen Seilbahnen haben heuer 100 Millionen Euro investiert. 50 Prozent wurden in die Erneuerung von Seilbahnen gesteckt, um das Gesamtangebot zu verbessern. Rund 19 Millionen gingen in die Beschneiung. Die Branche rüstet sich für die Zukunft und ist fit.“ Das stabile Marktbild gibt dem Obmann Recht. Rund 52 Millionen Skifahrertage zählt man in Österreich pro Jahr. Der Wert ist seit Jahren konstant. Zudem zeigen sich Wintersportler mit dem Preis-Leistungsverhältnis zufrieden. „Die einzige Unsicherheitskonstante ist das Wetter. Aber auch hier sorgen wir mit richtigen Investitionen von rund 19 Millionen Euro für Schneesicherheit auf den steirischen Pisten“, erklärt Girardoni.

Heuer wurden 100 Millionen Euro in die steirischen Seilbahnen investiert. Wir sind fit für die Zukunft.

Mit etwas über 2,5 Millionen Nächtigungen hat der Bezirk Liezen beim Wintertourismus in der Steiermark die Nase vorn. Wesentlichen Anteil an der Popularität des Ennstals haben die vier größten steirischen Skiberge Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm. Die ersten Schwünge machen aber viele ein paar Kilometer weiter: am Rittisberg in Ramsau am Dachstein. „Wir haben die größte Kinderskischule der Steiermark. Bei uns können Kinder ab zweieinhalb Jahren Skifahren lernen. Zur Piste kommt man bei uns direkt vom Parkplatz. Das schätzen unsere Gäste“, erzählt Hans-Peter Steiner. An Spitzentagen unterrichtet man rund 250 Kinder und zählt 1.500 Gäste. Dass man sich auch heuer über zahlreiche Skifahrer und Snowboarder freuen darf, gilt als gesichert. „Wir haben über 6.000 Gästebetten in der Ramsau und arbeiten mit 25 Tourismusbetrieben zusammen. Die Buchungsvorschau für Dezember, Jänner und Februar sieht sehr gut aus. Einzig der März könnte schwächer ausfallen, da es da schon oft zu warm ist. Wenn die Saison aber genauso gut läuft wie letztes Jahr, sind wir sehr zufrieden“, meint Steiner.

Hinweis 135 Millionen Euro konnten steirische Seilbahnen 2024/25 einnehmen. 135 Millionen Euro konnten steirische Seilbahnen 2024/25 einnehmen.





Steirisches Pistengütesiegel ging heuer an elf Skigebiete

Als „Oscar der Skigebiete“ ist das Steirische Pistengütesiegel ein Aushängeschild für den Wintersport in der Steiermark. „Das Siegel steht für sichere und optimal präparierte Pisten, moderne Infrastruktur und umfassende Sicherheitsmaßnahmen. Für den Tourismus der jeweiligen Region ist diese Auszeichnung ein Asset, denn sie stärkt das Vertrauen der Gäste, die bei der Wahl ihres Skigebiets auf Sicherheit und Top-Qualität setzen“, betont Fabrice Girardoni, Obmann der Fachgruppe Seilbahnen. Ins selbe Horn stößt WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk, der die Verleihung Mitte November gemeinsam mit Landeshauptmann Mario Kunasek und dem Vorsitzenden der Pistengütesiegelkommission, Thomas Weihs, vornahm. „Unsere Skigebiete wecken bei den Gästen nicht nur die Lust auf Wintersport, sie sind auch ein unverzichtbarer wirtschaftlicher Impuls- und Arbeitgeber in der Steiermark“, so Herk. Heuer erhielten gleich elf Skigebiete das begehrte Siegel – darunter die Skiberge Planai und Hochwurzen, Hauser Kaibling, Turracher Höhe, Schwabenberg­arena Turnau, Kreischberg, Tauplitz, Hauereck, Reiteralm, Mariazeller Bürgeralpe, Grebenzen und Mönichwald.

© Helmut Lunghammer Josef Herk, Sylvia Loibner, Fabrice Girardoni, Mario Kunasek, Baldegunde Illmayer, Erwin Rosmann und Thomas Weihs (v.l.)





Ab wann in Welchem steirischen Skigebiet Liftbetrieb ist

21. November: Reiteralm/­Schladming

22. November: Planai/Schladming/Turracher Höhe

28. November: Gaaler Lifte, ­Planneralm/Schneebären, Tauplitz/Bad Mitterndorf/Schneebären

29. November: Grebenzen/St. Lambrecht, Hauser Kaibling/­Schladming, Loser/Altaussee /Schneebären, Riesneralm/ Schneebären, Teichalm-Lifte

5. Dezember: Annerlbauer Lift/Krieglach, Galsterbergalm/­Schladming, Hochwurzen/Schladming, Kreischberg/Murau, Lachtal, Ramsau/Dachstein, St. Jakob im Walde, Stuhleck/Semmering

6. Dezember: Rieseralm/Obdach, Hoislifte/Modriach-Winkel, Obdach, Präbichl, Turnau/Schwabenbergarena, Klug Lifte Hebalm/Freiländeralm*, Mönichwald/Hochwechsellifte/Joglland*,Salzstiegl/Hirschegg*, Strallegg/Joglland*, Weinebene*

12. Dezember: Brunnalm/Hohe Veitsch

13. Dezember: Niederalpl*, ­Wenigzell*

18. Dezember: Gaberl*, Tonnerhüttenlift/Zirbitzkogel*

19. Dezember: Kleinlobming, Landl, Schmoll Lifte/Steinhaus am Semmering*

20. Dezember: Hohentauern, Kaiserau/Amont/Schneebären*

25. Dezember: Dachstein Gletscher/Schladming, Ramsau

26. Dezember: Mariazeller Bürgeralpe, Hartmannsdorfer Ski­piste, Schanz-Lift/Fischbach*

*Voraussichtlicher Saisonstart. Termine mit Vorbehalt.