Die Streitkasse kommt zum Einsatz

Mit dem Musterprozessfonds hat die Wirtschaftskammer Tirol im Sommer eine Streitkasse geschaffen. Sie unterstützt Betriebe dort, wo rechtliche Fragen weit über einen Einzelfall hinausreichen. Das ist dann der Fall, wenn gesetzliche oder regulatorische Rahmenbedingungen ganze Branchen benachteiligen, Klarheit fehlt oder Regelungen nicht nachvollziehbar angewendet werden. Jetzt kommt das Instrument erstmals zum Einsatz. Die WK Tirol unterstützt fünf Verfahren rund um den ORF-Beitrag. „Gerade kleinere Betriebe können solche Verfahren meist nicht alleine austragen. Sie kosten Zeit, Geld und brauchen rechtliche Expertise“, sagt WK-Präsidentin Barbara Thaler. Genau hier setzt der Fonds an: Er ermöglicht es, ausgewählte Rechtsfragen gerichtlich klären zu lassen.

Fünf Fälle, ein Ziel

Wie das konkret aussieht, zeigen die fünf Verfahren rund um den ORF-Beitrag. Einer der Fälle betrifft Unternehmen mit mehreren Betriebsstätten. Nach der ursprünglichen Regelung wurde der Beitrag für Standorte in verschiedenen Gemeinden getrennt berechnet – mit entsprechenden Mehrfachbelastungen. Seit 2025 wurde das Gesetz geändert: Maßgeblich ist nun die gesamte Lohnsumme des Unternehmens, unabhängig von der Zahl der Gemeinden. Für 2024 gilt diese Änderung allerdings nicht. Genau diese Altfälle sollen nun gerichtlich geklärt werden. Ein von der WKÖ beauftragtes Rechtsgutachten sieht bei der Mehrfachbelastung 2024 verfassungsrechtliche Bedenken. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass eine als problematisch erkannte Regel ab 2025 repariert wird, die betroffenen Betriebe für 2024 aber auf den alten Vorschreibungen sitzen bleiben“, sagt Thaler.

Auch die anderen Fälle zeigen, wie schnell aus einer eigentlich einfachen Abgabe komplizierte Konstellationen entstehen. Bei einer GmbH & Co. KG etwa können GmbH und KG getrennt zur Zahlung herangezogen werden, obwohl sie am selben Standort eine wirtschaftliche Einheit bilden. Ein Verfahren soll klären, ob diese formale Doppelbelastung sachlich gerechtfertigt ist. Ein weiterer Fall kommt aus der Hotellerie. Personalhäuser und Unternehmerwohnungen werden oft zusätzlich zum Firmenbeitrag als separate Haushalte gewertet. Hier soll geklärt werden, ob es sich dabei nicht um eine unzulässige Dreifachbelastung handelt.

Unklare Konstellationen

Hinzu kommen zwei weitere Konstellationen: Die Höhe des betrieblichen Beitrags richtet sich nach der kommunalsteuerpflichtigen Lohnsumme. Damit kann ein Betrieb mit steigender Beschäftigung in eine höhere Beitragsstufe rutschen, während ein Privathaushalt unabhängig von der Zahl seiner Bewohner einmal zahlt. Und bereits geringfügige Unterschiede in der Schreibweise von Wohn- und Betriebsadresse – etwa bei Tür- oder Top-Bezeichnungen – können dazu führen, dass zwei Beiträge vorgeschrieben werden. „Wenn aus einem Beitrag plötzlich zwei oder drei Rechnungen werden, schrillen bei uns die Alarmglocken“, sagt Thaler.

Praxistest für den Fonds

Die fünf ORF-Verfahren sind der erste Praxistest für den neuen Fonds – aber nur ein Beispiel dafür, wo er künftig zum Einsatz kommen kann. Denn rechtliche Unsicherheit gibt es auch in anderen Bereichen: wenn Gesetze unterschiedlich ausgelegt werden, Behörden Regeln nicht einheitlich anwenden oder sich erst in der Praxis zeigt, dass eine Regelung Unternehmen unverhältnismäßig belastet.

Der Musterprozessfonds ergänzt damit die klassische Interessenvertretung um einen zusätzlichen Weg. Die WK Tirol wird weiterhin auf politische Lösungen, bessere Gesetze und praxistaugliche Regeln drängen. Wo das nicht ausreicht und eine gerichtliche Entscheidung nötig ist, kann die Streitkasse zum Einsatz kommen. „Am Ende geht es um etwas sehr Praktisches“, sagt Thaler, „Betriebe verdienen es, fair behandelt zu werden. Und sie müssen wissen, woran sie sind. Nur dann können sie verlässlich planen und entscheiden.“