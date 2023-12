Mit regionalen Gutscheinen Freude schenken

Schenken ist eine wunderbare Geste, die Menschen näher zusammenbringt und Freude verbreitet. Die allgegenwärtige Frage, die sich vor Weihnachten stellt, dreht sich dabei aber regelmäßig um das was. Gutscheine stehen darum weit oben auf der Geschenkeliste der Tiroler:innen.

Besonders wenn es sich dabei um lokale Einkaufsgutscheine handelt, stärken diese zudem den Wirtschaftsstandort Tirol und binden die Kaufkraft in der jeweiligen Region. „Das erhält und belebt die Ortskerne und Einkaufsstraßen und schafft attraktive Arbeitsplätze in allen Tiroler Bezirken“, weiß Dieter Unterberger, Obmann der Sparte Handel in der WK Tirol.

Um diese Win-win-Situation für Tirol und seine Bewohner:innen herbeizuführen, wurde die Onlineplattform „wir schenken regional“ ins Leben gerufen. Die Plattform gibt einen Überblick über das vielfältige Angebot und bündelt die 22 regionalen Gutscheinsysteme im Land fortan unter einem Dach. „Das macht die Suche nach einem passenden Geschenk heuer einfacher, stärkt die regionalen Wirtschaftskreisläufe und hält die Steuerleistung im eigenen Land“, so Unterberger weiter.

Einsendeschluss ist Montag, der 18. Dezember 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!