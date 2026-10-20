Schienengüterverkehr: Osttirol darf nicht abgehängt werden
WK-Präsidentin Thaler und Bezirksobfrau Hysek-Unterweger: Betriebe brauchen Planungssicherheit – ÖBB müssen tragfähige Lösung vorlegen und Anbindung sichern
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Die derzeit laufende Evaluierung des Schienengüterverkehrs zwischen Kärnten und Osttirol sorgt bei zahlreichen Betrieben für große Verunsicherung. Im Raum stehen Änderungen bei der Bedienung bis hin zu einer möglichen Einstellung des bestehenden Angebots. Eine Entscheidung ist laut ÖBB noch nicht gefallen. Für die Wirtschaftskammer Tirol steht dennoch fest: Eine Einschränkung der Schienengüterverkehrsanbindung würde den Wirtschaftsstandort Osttirol empfindlich treffen.
Betriebe brauchen Planungssicherheit
Für die betroffenen Unternehmen hätte eine Einstellung des Angebots weitreichende Folgen. Bestehende Logistikabläufe müssten kurzfristig umgestellt, zusätzliche Lkw-Transporte organisiert und möglicherweise neue Investitionen getätigt werden. Hinzu kommt, dass viele Betriebe ihre Entscheidungen langfristig treffen und auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen sind.
Rasche Lösung statt weiterer Verunsicherung
Die ÖBB verweisen auf Personalengpässe und hohe Kosten im Einzelwagenverkehr. Aus Sicht der WK Tirol dürfen diese Herausforderungen jedoch nicht zulasten der Osttiroler Betriebe gehen. Vielmehr sind die ÖBB gefordert, rasch gemeinsam mit den betroffenen Unternehmen Lösungen zu finden, die den Schienengüterverkehr in der Region langfristig sichern. Eine Einstellung des Angebots darf dabei keine Option sein.
„Wir fordern die ÖBB auf, rasch gemeinsam mit den betroffenen Betrieben eine tragfähige Lösung zu finden. Osttirol darf nicht vom Schienengüterverkehr abgekoppelt werden. Die Unternehmen brauchen keine weiteren Unsicherheiten, sondern eine klare Zusage, dass diese wichtige Verkehrsanbindung auch in Zukunft erhalten bleibt“, appellieren Thaler und Hysek-Unterweger abschließend.