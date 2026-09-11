TRIGOS Tirol 2026: Drei Unternehmen für nachhaltiges Wirtschaften ausgezeichnet

Der TRIGOS ist Österreichs wichtigste Auszeichnung für Corporate Social Responsibility (CSR) – also die von Betrieben übernommene gesellschaftliche Verantwortung in ihrem Kerngeschäft. Der Fokus der Bewertung liegt dabei auf der Innovationskraft, der Wirkung sowie der Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Projekte. Im Rahmen eines Galaabends in der Wirtschaftskammer Tirol wurden gestern die diesjährigen TRIGOS Tirol-Sieger gekürt: Der Stanglwirt, iDM Energiesysteme und die Ernst Derfeser GmbH durften sich über die renommierten Nachhaltigkeitspreise freuen.

Nachhaltig ausgerichtete Unternehmen haben die Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen erkannt. Mit dem „TRIGOS Tirol“ werden darum speziell Unternehmen gewürdigt, die in sozialer, ökologischer und ökonomischer Hinsicht vorbildlich agieren und damit einen wesentlichen Beitrag zur Zukunftsgestaltung des Standorts Tirol leisten.

Ausgezeichnete Unternehmen

Auch heuer wurde der „TRIGOS Tirol“, der neben der WK Tirol und dem Land Tirol auch von der Industriellenvereinigung, der Caritas, dem Roten Kreuz, dem Umweltdachverband und dem Verein respACT getragen wird, in den drei Kategorien „Regionale Wertschaffung“, „Vorbildliche Projekte“ und „Klimaschutz“ vergeben. Das Land Tirol unterstützt durch Landesrat René Zumtobel, in dessen Zuständigkeit unter anderem Umwelt-, Natur- sowie Klimaschutz und Nachhaltigkeit fallen, die Umsetzung des TRIGOS darüber hinaus auch finanziell. Eine Fachjury aus Vertreter:innen aller Trägerorganisationen hatte die Aufgabe, aus den qualitativ hochwertigen Einreichungen die überzeugendsten Projekte auszuwählen. In der

Kategorie „Regionale Wertschaffung“ konnte iDM Energiesysteme aus Matrei in Osttirol die Jury mit dem Projekt „WIRksam“ überzeugen. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt effiziente und regenerative Wärmeenergiesysteme und verbindet sein nachhaltiges Kerngeschäft mit einem umfassenden Engagement für die Region. „WIRksam“ bündelt zahlreiche Maßnahmen, die auf die Attraktivität des Arbeits- und Lebensraums Osttirol abzielen. Dazu zählen unter anderem ein gemeinsam mit den Mitarbeitenden entwickeltes Zeitmodell mit 25 produktionsfreien Freitagen pro Jahr, eine eigene Lehrwerkstätte und neue Lehrberufe, der Ausbau der Ferienbetreuung in Kooperation mit der Gemeinde Matrei sowie betriebliche Gesundheits- und Weiterbildungsangebote. Die Jury würdigt insbesondere die Verbindung von regionaler Verantwortung, familienfreundlichen Maßnahmen und kontinuierlicher Mitarbeiterentwicklung.

© WK Tirol/ Die Fotografen Direktorin der Wirtschaftskammer Tirol, Evelyn Geiger-Anker, und Landesrat René Zumtobel (l.) gratulieren Thomas Pletzer, Geschäftsführer iDM.

Über eine Auszeichnung in der Kategorie „Vorbildliche Projekte“ konnte sich die Ernst Derfeser GmbH freuen. Mit dem Projekt „Wasserkreislauf im Produktionsprozess“ hat das Tiroler Familienunternehmen Wasser- und Stoffströme in seinen Produktionsprozessen geschlossen. Eine Kammerfilterpresse trennt Schlammwasser in Feststoffe und wiederverwendbares Prozesswasser, während ein Recyclingbecken Waschwasser der Betonmischfahrzeuge mehrstufig aufbereitet. Das gereinigte Wasser wird anschließend erneut für Wasch- und Produktionsprozesse eingesetzt. Dadurch wurden wasserintensive Produktionsprozesse in einen geschlossenen Kreislauf überführt und kommunales Trinkwasser vollständig durch Eigenversorgung aus dem Tiefbrunnen ersetzt. Die Jury hebt neben der hohen Ressourceneffizienz insbesondere hervor, dass aus einem Entsorgungsstrom ein Rohstoffstrom wird und Nachhaltigkeit damit strategisch im Unternehmen verankert wird.

© WK Tirol/ Die Fotografen Selina Renzl, Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Ernst Derfeser GmbH und Geschäftsführer Ernst Derfeser.

In der Kategorie „Klimaschutz“ ging der TRIGOS an die Stanglwirt GmbH für das „Stanglwirt Bio-Energie Kraftwerk“. Der biologische Bauernhof und Fünf-Sterne-Wellnessbetrieb setzt dabei auf eine besonders innovative Form der regionalen Energieversorgung: Als weltweit erste Holzvergaser-Anlage in einem Hotelbetrieb erzeugt das Kraftwerk aus regionalem, PEFC-zertifiziertem Hackgut und Schadholz Strom, Wärme und Energie für die Brennstofftrocknung. Die Wärmeversorgung des Hotels erfolgt mittlerweile zu 100 % aus regionalen, nachwachsenden Rohstoffen. Dadurch werden jährlich rund 5.000 Tonnen CO₂-Äquivalente eingespart. Rund 60 % des Strombedarfs werden selbst erzeugt, der restliche Bedarf wird mit zertifiziertem Ökostrom gedeckt. Zusätzlich leistet die produzierte Pflanzenkohle einen langfristigen Beitrag zur CO₂-Bindung. Die Jury sieht darin ein Projekt mit hoher und klar messbarer Klimawirkung, das neue Maßstäbe für eine regionale und kreislaufbasierte Energieversorgung im Tourismus setzt.

© WK Tirol/ Die Fotografen Direktorin der Wirtschaftskammer Tirol, Evelyn Geiger-Anker (r.), und Landesrat René Zumtobel (r.) gratulieren Johannes Hauser von der Stanglwirt GmbH.

Lob für nachhaltiges Engagement – Preisträger als Vorbild

„Nachhaltigkeit und unternehmerischer Erfolg sind längst keine Gegensätze mehr – im Gegenteil: Wer heute verantwortungsvoll wirtschaftet, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit von morgen. Die diesjährigen TRIGOS-Preisträger zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig nachhaltiges Wirtschaften sein kann: Sie schaffen regionale Wertschöpfung, entwickeln innovative Lösungen für den Klimaschutz und setzen konkrete Projekte mit langfristiger Wirkung um. Damit übernehmen sie Verantwortung für ihren Standort, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die kommenden Generationen. Diese Unternehmen sind Vorbilder und zeigen, dass nachhaltiges Wirtschaften in Tirol nicht nur möglich ist, sondern bereits erfolgreich gelebt wird“, betont Evelyn Geiger-Anker, Direktorin der Wirtschaftskammer Tirol. Der TRIGOS mache sichtbar, was möglich sei, wenn unternehmerisches Denken mit Verantwortung verbunden werde, und gebe damit wichtige Impulse für den gesamten Wirtschaftsstandort Tirol.

Landesrat Rene Zumtobel unterstrich die Relevanz nachhaltig wirtschaftender Unternehmen im Land: „Klimaschutz und Nachhaltigkeit beginnen dort, wo Verantwortung übernommen und konkret gehandelt wird. Die diesjährigen TRIGOS-Preisträger zeigen eindrucksvoll, dass es dafür nicht nur gute Ideen, sondern vor allem den Mut braucht, neue Wege zu gehen. Mit ihrem Engagement leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt, zum sparsamen Umgang mit unseren Ressourcen und zu einer nachhaltigen Entwicklung Tirols. Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet aber auch, soziale Verantwortung zu übernehmen, faire und zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Besonders wertvoll ist dabei die Vorbildwirkung: Wenn nachhaltige Lösungen erfolgreich umgesetzt werden, zeigt das auch anderen, was möglich ist. Der TRIGOS macht dieses Engagement sichtbar und gibt damit wichtige Impulse für den gemeinsamen Weg in eine nachhaltige Zukunft.“

