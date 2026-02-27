Für Österreichs Wirtschaft erreicht

Eine ganze Reihe rasch wirksamer Entlastungsmaßnahmen, aber auch zahlreiche mittel- und längerfristige Verbesserungen im Sinne der Wirtschaft wurden im Jahr 2025 auf den Weg gebracht. Im aktuellen Regierungsprogramm haben zahlreiche unternehmensfreundliche Maßnahmen in vielen unterschiedlichen Bereichen Eingang gefunden.

Hier einige Schwerpunkte:

Steuerliche und administrative Erleichterungen und Vereinfachungen

Verbesserungen im Bereich Arbeitsmarkt & Bildung

Unterstützungen für Unternehmen in verschiedenen Bereichen des Wirtschaftslebens, etwa bei der Digitalisierung und Transformation, in der Forschung und im Export

Viele Maßnahmen wurden 2025 bereits realisiert bzw. in konkrete Umsetzungspläne gegossen. Hier ein nach Themen geordneter Überblick: