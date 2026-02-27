Für Österreichs Wirtschaft erreicht
Im Einsatz für Österreichs Betriebe hat die Wirtschaftskammer auch 2025 vieles erwirken können.
Aktualisiert am 27.02.2026
Eine ganze Reihe rasch wirksamer Entlastungsmaßnahmen, aber auch zahlreiche mittel- und längerfristige Verbesserungen im Sinne der Wirtschaft wurden im Jahr 2025 auf den Weg gebracht. Im aktuellen Regierungsprogramm haben zahlreiche unternehmensfreundliche Maßnahmen in vielen unterschiedlichen Bereichen Eingang gefunden.
Hier einige Schwerpunkte:
- Steuerliche und administrative Erleichterungen und Vereinfachungen
- Verbesserungen im Bereich Arbeitsmarkt & Bildung
- Unterstützungen für Unternehmen in verschiedenen Bereichen des Wirtschaftslebens, etwa bei der Digitalisierung und Transformation, in der Forschung und im Export
Viele Maßnahmen wurden 2025 bereits realisiert bzw. in konkrete Umsetzungspläne gegossen. Hier ein nach Themen geordneter Überblick: