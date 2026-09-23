Die besten Buchhaltungstipps der WKNÖ-Expert:innen
Lesen Sie hier die gesammelten Tipps für Ihre Buchhaltung aus dem Magazin "Wirtschaft NÖ".
Lesedauer: 7 Minuten
Gerade für Ein-Personen-Unternehmen und kleine Betriebe ist ein guter Überblick über die eigene Liquidität entscheidend. Eine regelmäßig erstellte Liquiditätsvorschau, etwa quartalsweise, hilft dabei, finanzielle Engpässe frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern.
Zusätzlich lohnt es sich, laufend Risiken zu prüfen und Abläufe im Betrieb zu optimieren. Schon kleine Anpassungen können Kosten senken und die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Auch gezielte Investitionen – etwa in digitale Tools – können helfen, langfristig stabil zu bleiben.
Wenn es dennoch zu finanziellen Engpässen kommt, gibt es mehrere Möglichkeiten zur Überbrückung. Dazu zählen Überziehungsrahmen bzw. kurzfristige Kredite, Leasing oder Factoring.
- Beim Factoring verkaufen Sie offene Rechnungen an einen Anbieter und erhalten den Rechnungsbetrag abzüglich Bearbeitungsgebühr, Zinsen und Sicherungsprovision sofort ausbezahlt. Gleichzeitig übernimmt der Anbieter das Risiko eines Zahlungsausfalls – das sorgt für mehr Planungssicherheit.
- Leasing bietet die Möglichkeit, notwendige Anschaffungen wie Geräte, Maschinen oder Software zu nutzen, ohne hohe Anfangsinvestitionen tätigen zu müssen.
- Besonders bei Software sind Abo-Modelle weit verbreitet: Sie profitieren von regelmäßigen Updates sowie flexiblen und planbaren Laufzeiten. Zu beachten ist jedoch, dass die Nutzung nach einer Kündigung in der Regel endet.
In Österreich gibt es derzeit keinen gesetzlichen Anspruch darauf, Arbeitnehmer:innen wegen Hitze zusätzlich Urlaub zu gewähren. Ein „Hitzeurlaub“ ist rechtlich nicht vorgesehen, Urlaub oder Zeitausgleich können nur mit Zustimmung der Arbeitnehmer:innen konsumiert werden.
Arbeitgeber:innen müssen aber bei Hitze Schutzmaßnahmen treffen, etwa durch Beschattung, Lüftung, Ventilatoren, Trinkwasser oder angepasste Arbeitsorganisation. Die Arbeitsstättenverordnung sieht für Arbeitsräume einen Richtwert von 25 Grad vor, dies ist aber kein genereller Anspruch auf „hitzefrei“.
Für Bauarbeitende gibt es eine Sonderregelung: Bei besonders hoher Hitze kann unter bestimmten Voraussetzungen Schlechtwetter vorliegen, ab einer Außentemperatur von 32,5 Grad im Schatten. Dann kann die Arbeit eingestellt und eine Schlechtwetterentschädigung gewährt werden.
Die Hitzeschutzverordnung, die seit Anfang des Jahres in Österreich gilt, soll Arbeitnehmer:innen bei extremer Hitze besser schützen, vor allem bei Arbeiten im Freien. Vorgesehen sind Maßnahmen wie Schattenplätze, Trinkwasser, angepasste Arbeitszeiten und eine bessere organisatorische Planung. Ziel ist es, gesundheitliche Risiken zu senken und den Arbeitsschutz an die Folgen des Klimawandels anzupassen.
Mitarbeiterrabatte von bis zu 20 Prozent auf den üblichen Verkaufspreis gelten grundsätzlich als steuerfrei und führen zu keinem Sachbezug.
Werden höhere Preisnachlässe gewährt, sind Mitarbeiterrabatte bis zu insgesamt 1000 Euro pro Kalenderjahr steuerfrei (Freibetrag). Steuerfreie Mitarbeiterrabatte sind auch von Sozialversicherung, Dienstgeberbeitrag, Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag sowie der Kommunalsteuer befreit.
Wird diese Freigrenze im Einzelfall überschritten, wird der gesamte gewährte Rabattbetrag – nicht nur der die 20 Prozent übersteigende Teil – als steuerpflichtiger Vorteil aus dem Dienstverhältnis behandelt.
Maßgebliche Bemessungsgrundlage ist der übliche Endpreis für Letztverbraucher zum Zeitpunkt des Verkaufs – inklusive allgemeiner Kundenrabatte, aber ohne Sonderkonditionen aus Einzelverhandlungen. Dies gilt auch für Preisnachlässe, die von einem verbundenen Konzernunternehmen eingeräumt werden.
Der Arbeitgeber muss den Mitarbeiterrabatt allen Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen gewähren.
Der Arbeitnehmer muss sich verpflichten, die verbilligten Waren oder Dienstleistungen nicht weiterzuverkaufen, sie dürfen nur in einer Menge gewährt werden, bei der ein Weiterverkauf erkennbar ausgeschlossen ist.
Die zunehmende Mobilität von Arbeitnehmer:innen und die stärkere Nutzung von Homeoffice nach 2020 haben das Risiko erhöht, dass Unternehmen allein durch Homeoffice-Tätigkeiten eine Betriebsstätte im Ausland begründen. Diese Frage stellt sich vor allem im Kontext von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) und grenzüberschreitender Arbeit.
Ein OECD-Update und eine BMF-Information entschärfen dieses Risiko deutlich. Die neuen Ausführungen sind ab 2026 grundsätzlich anzuwenden. Die hier beschriebenen Regelungen beziehen sich auf die abkommensrechtliche Betriebsstätte:
- Eine Betriebsstätte durch Homeoffice liegt in der Regel nur vor, wenn zunächst ein starker Arbeitszeit-Indikator erfüllt ist: Der/Die Arbeitnehmer:in arbeitet mindestens die Hälfte seiner/ihrer gesamten Arbeitszeit innerhalb von zwölf Monaten im Homeoffice.
- Diese 50-Prozent-Schwelle ist aber keine starre Alles-oder-Nichts-Grenze – eine Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls bleibt stets erforderlich, insbesondere wenn die Person die einzige oder wesentliche operative Funktion des Unternehmens im betreffenden Staat ausübt.
- Ist der Arbeitszeit-Indikator überschritten, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob es einen wirtschaftlichen Grund für die Homeoffice-Tätigkeit gibt. Ein solcher liegt vor, wenn die physische Anwesenheit im Staat die Geschäftstätigkeit erleichtert, etwa durch regelmäßigen Kunden oder Lieferantenkontakt. Sporadischer Kontakt reicht nicht.
Die Expertinnen und Experten der Buchhaltungsberufe sind wichtige Ansprechpartner für Unternehmen. Sie halten sich über laufende Änderungen im Steuerrecht auf dem aktuellen Stand.
Wer sich selbst informieren möchte, findet mehrere offizielle Informations- und Serviceplattformen:
- Das Unternehmensserviceportal (usp.gv.at) ist die zentrale E-Government-Plattform des Bundes für alle Unternehmen in Österreich. Über das USP lassen sich behördliche Aufgaben wie eGründung, eZustellung und eRechnung mit einer einzigen Anmeldung online abwickeln – unabhängig von Branche oder Unternehmensform.
- Das Selbstständigenbuch online des Bundesministeriums für Finanzen ist ein kostenloser Steuerleitfaden speziell für Neugründerinnen und Neugründer sowie Selbstständige. Es erklärt Grundlagen zu Buchhaltung, Steuerpflichten und Abgaben verständlich und praxisnah.
- Die Wirtschaftskammer Österreich richtet sich an Gewerbetreibende und Unternehmen aller Branchen. Im Bereich „Steuerinfos für Gründer:innen“ finden sich ein Steuerkalender (ESt-Vorauszahlungen, USt-Fälligkeiten, lohnabhängige Abgaben) sowie Übersichten zu den wichtigsten Unternehmenssteuern.
- Die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (svs.at) ist die zuständige Sozialversicherung für alle Selbstständigen in Österreich – Gewerbetreibende, Neue Selbstständige, Freiberufler und Bauern. Auf der Website finden sich Infos zu Pflichtversicherung, Einkommensgrenzen, Beitragshöhen und Meldefristen.
- oesterreich.gv.at bietet allgemeine Informationen zum Weg in die Selbstständigkeit, zu Rechtsformen und grundlegenden Pflichten sowie steuerliche Basisinformationen.
Bis 2026 galt als Steuerhinterziehung nur, wenn jemand direkt zu wenig Steuern zahlt, also eine zu niedrige Steuerrechnung verursacht. Ab 2026 zählt es aber schon als Hinterziehung, wenn jemand vorsätzlich falsche Verluste in der Steuererklärung angibt. Diese Verluste mindern dann später das zu versteuernde Einkommen. Das gilt für Steuererklärungen seit 1.1.2026.
Der Verkürzungsbetrag (Grundlage für die Strafe) berechnet sich aus dem falschen Verlustbetrag multipliziert mit dem Steuersatz des Einkommens (Est oder KöSt).
Bei grober Fahrlässigkeit (nicht vorsätzlich, aber sehr schlampig) greift ab 1.1.2026 ebenfalls eine erweiterte Regel gegen fahrlässige Steuerhinterziehung. Also: Falsche Verluste führen zu teuren Strafen, auch, wenn es nur Fahrlässigkeit war. Wenn das Finanzamt prüft und mehr Steuern nachfordert, weil Fehler gemacht wurden, kann in kleineren Fällen eine Strafe gezahlt werden. Der Täter bleibt somit straffrei. Dafür wird der Verkürzungszuschlag (10 Prozent der Nachforderung) fällig. Die neue Regel ab 2026 besagt, dass die Grenze von maximal 33.000 Euro auf maximal 100.000 Euro Gesamtnachforderung steigt. Aber: Pro Steuerjahr darf die Nachforderung trotzdem nicht über 33.000 Euro liegen.
Künstliche Intelligenz (KI) hält zunehmend Einzug in den Berufsalltag von (fast) allen Branchen, auch bei den Buchhalter:innen.
- Doch was bedeutet das konkret für die Kund:innen?
- Kann man Buchhalter:innen durch KI ersetzen?
Ganz im Gegenteil: KI wird zum hilfreichen Werkzeug, das den Beruf nicht ersetzt, sondern für die Kund:innen aufwertet.
Künstliche Intelligenz kann zwar große Datenmengen analysieren, wiederkehrende Prozesse automatisieren und Muster erkennen, nicht aber den menschlichen Faktor ersetzen.
KI-gestützte Tools scannen und klassifizieren Belege automatisch, Systeme erkennen Buchungsmuster und schlagen passende Kontierungen vor. Unstimmigkeiten werden frühzeitig erkannt, bevor sie zu Problemen werden. Das spart Zeit, reduziert Fehler und steigert die Effizienz enorm.
Künstliche Intelligenz kann viel – aber nicht alles. Emotionale Intelligenz, Urteilsvermögen, individuelle Beratung und unternehmerisches Denken und Handeln bleiben menschliche Stärken, die für den Erfolg eines Betriebs entscheidend sind. Erfolgreiche Buchhalter:innen der Zukunft kombinieren technisches Verständnis mit betriebswirtschaftlichem Know-how und sozialer Kompetenz. Also: KI in der Buchhaltung – ja bitte – aber mit dem Faktor Mensch im Mittelpunkt.
KMU sollten sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Die Auslagerung der Personalverrechnung kann dazu beitragen. Die Vorteile auf einem Blick.
- Rechtssicherheit und Aktualität: Externe Dienstleister sind auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Änderungen im Lohnsteuer-, Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht und gewährleisten korrekte, gesetzeskonforme Abrechnungen.
- Entlastung interner Ressourcen: Durch die Auslagerung werden interne Kapazitäten frei.
- Zeit- und Kostenersparnis: Professionelle Anbieter arbeiten effizient, bieten transparente Kostenmodelle (oft Pauschalpreise pro Mitarbeiter) und vermeiden Fehler, die zu Nachzahlungen oder Strafen führen könnten.
- Kompetente Beratung: Neben der Abrechnung erhalten Unternehmen Unterstützung bei arbeitsrechtlichen Fragen, Gestaltung von Arbeitsverträgen, Optimierung von Lohn- und Gehaltszahlungen sowie bei Prüfungen durch Behörden.
- Digitale Lösungen: Moderne Anbieter setzen auf digitale Tools und automatisierte Prozesse, was die Effizienz und Transparenz weiter erhöht.
- Flexibilität: Die Leistungen können individuell angepasst werden – von der vollständigen Übernahme der Personalverrechnung bis zur Unterstützung in Teilbereichen.