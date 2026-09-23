Die besten Buchhaltungstipps der WKNÖ-Expert:innen

Gerade für Ein-Personen-Unternehmen und kleine Betriebe ist ein guter Überblick über die eigene Liquidität entscheidend. Eine regelmäßig erstellte Liquiditätsvorschau, etwa quartalsweise, hilft dabei, finanzielle Engpässe frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern.



Zusätzlich lohnt es sich, laufend Risiken zu prüfen und Abläufe im Betrieb zu optimieren. Schon kleine Anpassungen können Kosten senken und die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Auch gezielte Investitionen – etwa in digitale Tools – können helfen, langfristig stabil zu bleiben.

Wenn es dennoch zu finanziellen Engpässen kommt, gibt es mehrere Möglichkeiten zur Überbrückung. Dazu zählen Überziehungsrahmen bzw. kurzfristige Kredite, Leasing oder Factoring.