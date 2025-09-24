„DIGITALKS ON TOUR“ begeistert in Mödling

Die WKNÖ-Bezirksstelle Mödling war Schauplatz der nächsten Station der Roadshow „Digitalks on Tour“ – und die Resonanz war wieder großartig: Rund 180 Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Chance, sich praxisnah über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Marketing und Vertrieb zu informieren. Die Veranstaltungsreihe, getragen von Land Niederösterreich, Wirtschaftskammer Niederösterreich und dem Haus der Digitalisierung, hat sich als Treffpunkt für KMU etabliert: Über 1.900 Unternehmerinnen und Unternehmer haben seit dem Start von den Impulsen, Best Practices und Netzwerkmöglichkeiten profitiert.

In Mödling informierten Expertinnen und Experten von 506 GmbH, Bubo AI, cdb-digital-sales GmbH und Wiasano GmbH. Sie zeigten eindrucksvoll, wie KI heute schon Vertriebsprozesse optimiert, Kundenansprache personalisiert und Content automatisiert erstellt werden kann. Besonders gefragt waren konkrete Beispiele – vom KI-gestützten Lead-Scoring bis zu Tools, die Inhalte in Sekunden generieren. Die starke Beteiligung macht deutlich: Das Interesse an KI-Lösungen wächst. Viele Betriebe sehen gerade im Marketing und Vertrieb enorme Chancen, effizienter zu arbeiten und ihre Zielgruppen noch gezielter zu erreichen.

Fazit: „Digitalks on Tour“ bietet weit mehr als Fachvorträge – die Mischung aus Impulsen, Austausch und greifbaren Best Practices macht jede Station zu einem echten Mehrwert für Unternehmen.

Nächster Halt der Roadshow:

Tulln, 12. November 2025, Haus der Digitalisierung

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.virtuelleshaus.at und www.tip-noe.at