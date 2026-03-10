„KI trifft Produktion“: Prozesse optimieren – Kosten senken

Produktionskosten senken und Prozesse optimieren – darum ging es bei der Veranstaltung „KI trifft Produktion“ der Technologie- und InnovationsPartner NÖ (TIP NÖ), dem gemeinsamen Innovationsservice von Land NÖ und Wirtschaftskammer NÖ, in der WKNÖ-Bezirksstelle Amstetten. Schon im Vorfeld waren alle Plätze vergeben – ein klares Signal, wie groß das Interesse der regionalen Betriebe an Künstlicher Intelligenz in der Produktion ist. In Impulsvorträgen und Live-Demonstrationen erhielten die Teilnehmer:innen Einblicke, wie sie mit modernen Software-Tools, Daten und KI-Methoden ihre Produktionskosten senken und Prozesse effizienter gestalten können.

„Unsere Betriebe stehen unter hohem Kosten- und Wettbewerbsdruck – genau hier kann KI ein entscheidender Hebel sein“, betont TIP-Innovationsexperte Helmut Kahrer. „Mit Formaten wie ‚KI trifft Produktion‘ zeigen wir, wie Unternehmen in Niederösterreich Künstliche Intelligenz konkret und leistbar nutzen können, um ihre Produktion zukunftsfit zu machen und Arbeitsplätze in der Region zu sichern.“

Im Mittelpunkt standen praxisnahe Beispiele wie KI in der Qualitätssicherung, aber auch bei vielen Produktionsprozessen, Menschen bei der Arbeit unterstützen kann. Außerdem zeigten Anwendungen wie kamerafreie Trackingsysteme für metallische Umgebungen, 3D-Scans und Augmented-Reality-Lösungen oder digitale Zwillinge bereits heute in der industriellen Praxis eingesetzt werden. Das Josef Ressel Zentrum der FH Oberösterreich informierte wie KI auch bei der Geschäftsmodellentwicklung entscheidende Hilfe leisten kann.

Ein weiteres Highlight war die Livedemonstration einer Hyperspektralkamera, die zum Beispiel organische von anorganischen Materialien unterscheidet, oder Oberflächenbeschichtungen erkennt. Auch aus dem medizinischen Bereich wurden Anwendungen vorgestellt.

© Zehetner-Markgraf V.l.: Markus Gruber (Selmo), Daniel Neuhold (Loconiq), Helmut Kahrer (TIP NÖ), Christian Zehetner-Markgraf (Transformas) und Manuel Brunner (FH OÖ)