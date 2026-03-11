1. Hochzeitsmesse in Purkersdorf

Jennifer Slanar und Daniela Bruckmayer luden zur ersten Hochzeitsmesse im Stadtsaal Purkersdorf – und feierten damit einen beeindruckenden Einstand. Den beiden Unternehmerinnen gelang es Trends rund um den schönsten Tag im Leben und ein vielfältiges Netz an Ausstellerinnen und Ausstellern zu gewinnen. Die Besucherinnen und Besucher erwartete eine breite Palette an Inspirationen vom professionellen Wedding Planner über stilvolle Ausstatterinnen und Ausstatter bis hin zu Unterhaltungskünstlern und individuellen Highlights wie personalisiertem Hochzeitswein. Zu dieser gelungenen Veranstaltung gratulierten JW-Landesvorsitzende-Stv. Anita Neusser, FiW-Bezirksvorsitzende Astrid Wessely, JW-Bezirksvorsitzende Miriam Scharf sowie Außenstellenleiter Ramazan Serttas.

© Cornelia Weninghofer/NÖN v.l. JW-Landesvorsitzende-Stv. Anita Neusser, JW-Bezirksvorsitzende Miriam Scharf, Jennifer Slanar, Daniela Bruckmayer, FiW-Bezirksvorsitzende Astrid Wessely, WK-Purkersdorf Ausschussmitglied Anja Rechberger, WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas