10 Jahre Friseurgeschäft Silvia Reichardt – gelebte Familientradition und persönliche Beratung

Auf eine erfolgreiche zehnjährige Selbstständigkeit blickt Friseurmeisterin Silvia Reichardt zurück. Ihr Salon steht dabei nicht nur für handwerkliche Qualität, sondern vor allem für persönliche Betreuung und individuelle Beratung. Silvia Reichardt nimmt sich bewusst viel Zeit für ihre Kundinnen und Kunden, um auf Wünsche einzugehen und einen perfekt abgestimmten Haarschnitt zu gewährleisten.

Die Leidenschaft für das Friseurhandwerk liegt in der Familie: Bereits der Urgroßvater führte ein Friseurlokal in Karlsdorf. Im Jahr 1932 eröffnete der Großvater von Silvia Reichardt Johann Trucka mit seiner Gattin Hildegard, die auch den Friseurberuf ausübte und die er auf der Walz kennengelernt hatte, einen Friseursalon in Haugsdorf und setzte damit den Grundstein für die Familientradition. Dieser Friseursalon wurde ab 1. September 1970 von den Eltern der Jubilarin, Fritz und Annemarie Trucka, fortgeführt.

Für Silvia Reichardt war der Beruf somit sprichwörtlich „in die Wiege gelegt“. Ihre Lehre absolvierte sie im Friseurgeschäft Huber in Großkadolz. Ermutigt von ihrem Ehemann Andreas legte sie schließlich die Meisterprüfung ab und machte sich vor 10 Jahren in Untermarkersdorf, einer Katastralgemeinde von Hadres selbstständig. Heute kann sie stolz auf zehn erfolgreiche Jahre zurückblicken.

Auch die WKNÖ-Bezirksstelle Hollabrunn und Gemeinde Hadres würdigten dieses Jubiläum: Bezirksstellenobmann Alfred bedankte sich bei Silvia Reichardt für ihren unternehmerischen Einsatz, der Bürgermeister von Hadres, Josef Fürnkrannz, für deutliche Aufwertung des Ortes durch das Friseurstudio.

Neben ihrem Beruf ist Silvia Reichardt auch Mutter von zwei Kindern – einem Sohn und einer Tochter. In ihrer Freizeit findet sie Ausgleich beim Segeln, in der Musik und beim Motorradfahren. Diese Vielseitigkeit spiegelt sich auch in ihrer Arbeit wider, bei der Fachkompetenz, Ruhe und persönliche Zuwendung im Mittelpunkt stehen.

© Annemarie Trucka V.l.: Bürgermeister Manfred Baumgartner, Landesinnungsausschussmitglied der Friseure Peter Studeny, Bezirksstellenleiter Julius Gelles, Bürgermeister Josef Fürnkranz, Gemeinderat (Ortsvorsteher) Andreas Kornherr, Silvia Reichardt, Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky



